Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama var onsdag i Oslo i forbindelse med Oslo Business Forum.

Da skrøt han blant annet av Norge.

– Hadde nordmenn styrt Det Hvite Hus, ville vi ikke hatt de problemene vi har nå, var noe av det første Obama sa.

– En av hovedgrunnene til politisk oppstandelse i verden, er at det er for mye «vinneren tar alt». Noen blir ekstremt rike, ekstremt fort. Vi må bygge videre på demokratiske prinsipper hvor alle har like muligheter. Norge er flinke på dette, konstaterte eks-presidenten.

Måtte bygge nytt

Rett etter at Obama hadde forlatt Hellerudsletta fikk TV 2 bli med inn backstage sammen med arrangørene Christoffer Omberg og Marius Røed Wang for å se hvordan Obama hadde blitt tatt i mot.

Området backstage var spesiallaget for anledningen.

– Det er et sikkerhetsopplegg her som vi måtte ta høyde for, så vi måtte bygge hele det området her for at alle detaljer skulle være i tråd med det Secret Service og norsk politi hadde lagt til rette for. Det var ingen av rommene som møtte kriteriene, så da måtte vi bygge det selv, forteller Wang til TV 2.

Beskjeden raider-liste

Store navn opererer gjerne med en liste over saker de ønsker tilgjengelig før og under slike arrangementer. Slike lister – også omtalt som raidere – kan være omfattende og krevende å oppfylle for arrangørene.

Men eks-presidenten skal ha vært meget beskjeden da han sendte inn sine krav til Wang og Omberg.

RAIDER: Her er bordet med mat og drikke som stod inne på rommet der Obama oppholdt seg mens han ventet på å komme på scenen. FOTO: TV 2

– Det var kanskje den minste raideren vi har hatt. Det eneste spesielle – og det sier litt om hvor lite han krevde – var at vi måtte fikse te, og at han måtte ha en egen vannkoker, forteller Omberg.

Av sikkerhetshensyn ville han ikke ha samme kokt vann som resten av deltakerne på konferansen fikk.

– Men X-Meeting Point (konferansearenaen) hadde ikke det, så restaurantsjefen der måtte sette seg i bilen, kjøre hjem og hente sin egen private vannkoker, forteller Omberg.

Fyrte løs mot Trump

Det var knyttet stor spenning til om Obama ville bruke tid på å snakke politikk igjen under foredraget. Det tok bare noen få minutter før skytset mot nåværende president Donald Trump kom.

– Vi har en administrasjon i USA som ikke har politisk, eller sosial vilje til å bruke teknologien for å løse klimaproblemene, smalt det fra Obama på scenen.

– Paris-avtalen var et steg i riktig i retning, men kun et steg. Det gjenstår så mye arbeid. Den største prioriteringen jeg ser globalt, er klimaendringene. Den gode nyheten er at teknologien går fremover, sa Obama.