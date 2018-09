Inntil 26 nye ulv kan skytes: – Uhørt!

Klima- og miljødepartementet har økt lisensfellingskvoten til 26 ulv utenfor ulvesonen. Det får NOAH og Naturnvernforbundet til å se rødt.

– Uhørt at vi har nulltolleranse for å ha ulv utenfor ulvesonen. Roviltnemda tenker jo absolutt ikke på naturens beste, vi hadde et håp om at Elvestuen tenkte på naturens beste, men det gjorde han ikke, sier Siri Martinsen, leder for dyrs rettigheter NOAH.

Martinsen sier det er merkelig å skulle skyte dyr som allerede er kritisk truet. Nå sier hun det er viktig at de få dyrene som er igjen i naturen, må leve.

– At man i det hele tatt tillater skyting på en truet art er ikke greit. Vi har politikere som har vedtatt hvor mange dyr som skal være i naturen, det er tydelig at de mangler biologiske kunnskaper om dyr, sier Martinsen til TV 2.

Leder i NOAH, Siri Martinsen kaller det nye vedtaket uhørt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– 95 prosent av ulven kan skytes

Naturvernforbundet er også raskt på banen da vedtaket ble klart. Uforsvarlig og useriøst er meldingen.

– Dette er en kvote som er mye større enn de faktisk antall ulv som finnes i disse områdene. Vedtaket fører til at 95 prosent av all ulv på Norges landareal kan skytes. Det er i strid med Stortingets rovdyrforlik, hevder fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

Han viser til at Sverige har flere ulver enn Norge, men likevel ikke åpner for ulvejakt fordi bestanden går ned.

– Det er svært skuffende at Elvestuen setter elg og sau foran bevaring av en kritisk truet art. Hans argumenter er ikke kunnskapsbasert, og det viser at han som statsråd ikke tør å overprøve nemndene som overbyr hverandre i sette skyhøye kvoter, sier Håpnes.

Kan skyte ulven neste uke

– Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Elvestuen har gitt startskuddet for ulveskyting 1.oktober Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Perioden ulven kan skytes i, starter 1.oktober.

I juni i år fattet rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfatter Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, sitt vedtak om lisensfelling av ulv for vinteren 2018/2019. De besluttet da en lisenskvote på inntil tolv ulv utenfor ulvesonen og lisensjakt på tre ulveflokker innenfor ulvesonen.

Etter vedtakene fikk Fylkesmannen nærmere 30 klager på bordet. Seks berørte kommuner, landbruksorganisasjoner og interesseorganisasjoner for jaktinteresser og skogeiere mente at uttaket var altfor lite.