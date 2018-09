– Jeg er ikke her fordi jeg vil, jeg er vettskremt. Jeg mener det er min borgerplikt å fortelle dere hva som skjedde mellom meg og Brett Kavanaugh da vi gikk på skolen, så Blasey Ford da hun åpnet sin forklaring for senatets justiskomité.

Dommer Brett Kavanaugh (53) og psykologiprofessor Christine Blasey Ford (51) møter nå i senatets justiskomité for å gi sine forklaringer på det angivelige overgrepet sommeren 1982.

Ford hevder at Kavanaugh forsøkte å voldta henne da i 1982, da hun var 15 og han var 17.

Kavanaugh er Donald Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer i USA, og mye står og faller på dagens åpen høring i Senatets justiskomité.

Blasey Ford fortalte at hun var på fest sammen med flere eldre gutter, og at hun skulle på do det angivelige overgrepet forekom. Hun skulle på do, da hun ble dyttet inn på et rom.

– Jeg ble dyttet ned å en seng, og Brett la seg opp på meg. Han begynte å gni seg inn til meg, sier Ford, tydelig beveget.

– Jeg trodde han skulle voldta meg. Jeg forsøkte å skrike. Da la Brett hånden over munnen min. Det er det mest skremmende jeg har opplevd. Jeg trodde han skulle drepe meg ved et uhell.

Blasey Ford forklarer videre at hun ikke fortalte noen om hva som hadde skjedd før flere år senere. Hun sier hun mener senatet trenger å høre hennes historie før de skal stemme over Kavanaughs nominasjon som høyesterettsdommer.

– Bretts overgrep har endret livet mitt dramatisk, sier hun.

Trakassering og dødstrusler

Hun forteller at hun nå bor på hemmelig adresse fordi hun og familien har fått trusler etter at hun sto fram i media.

– Virkeligheten har vært langt verre enn jeg fryktet. Familien min har blitt utsatt for trakassering og dødstrusler. Selv om det har vært langt flere støtteerklæringer, har dette rystet meg, sier Blasey Ford.

Deretter prøver hun tilsynelatende å avlive anklagene om at hun er en brikke i et politisk spill.

– Jeg er et her på eget initiativ, og jeg er ingens brikke, sier hun.

Senatorene i justiskomiteen skal nå på tur spørre ut Blasey Ford. De får fem minutter hver.



Saken oppdateres

