Dersom du allerede har førerkort for bil, vil regjeringen nå gjøre det enklere for deg å få motorsykkelsertifikat.

I et forslag som nå skal ut på høring, foreslår regjeringen at et tolv timers kurs, eventuelt supplert med teorieksamen og førerprøve. Dette skal være nok for å få rett til å kjøre motorsykkel inntil 125 kubikkcentimeter motorvolum.

– Nå må du ta full kjøreopplæring med teorieksamen, kjøretimer og oppkjøring for å kunne kjøre MC. Vi vil gjøre prosessen enklere og mye billigere for alle som allerede har bilsertifikat, sier Frps samferdselspolitiske talsmann Morten Stordalen.

Han argumenterer også for at det vil gjøre det triveligere for folk trafikanter.

– I mange byområder, for eksempel her i hovedstaden, er det lite plass i trafikken. Dersom flere går over fra å kjøre bil til å kjøre tohjuling, frigjør vi plass, gjør trafikkbildet smidigere, og øker friheten for flere, sier Stordalen, som selv er en ivrig og entusiastisk MC-fører.

Han er ikke redd for at flere uerfarne MC-førere på lett motorsykkel skal representere noen fare for trafikksikkerheten.

– Dette forslaget gjelder bare de som allerede har gjennomgått føreropplæring for bil. De har allerede erfaring fra trafikken, så dette vil ikke representere noen trussel mot sikkerheten, sier Stordalen.

Omfavner forslaget

Motorsykkelimportørene gleder seg over regjeringens forslag.

– Dette har vi ønsket oss lenge. For mange vil lett motorsykkel eller scooter være et meget godt og miljømessig bra alternativ til og fra jobb. Dersom man allerede har bilsertifikat og litt trafikkerfaring, børe det være mulig å bli trygg også på to hjul i løpet av et tolv timers kurs, sier Steinar Sandby, styreleder i Motrosykkelimportørenes forening til TV 2.

Sandby mener kjøreskolelærene er flinke nok til å ta den avgjørelsen.

– Jeg er overbevist om at ingen kjøreskolelærer vil slippe noen ut på veien på lett mototrsykkel dersom vedkommende ikke er kvalifisert for det, forteller Sandby.

– Ødelegger utviklingen

Trygg trafikk er ikke like overbevist.

Trygg Trafikk påpeker at reglene for å få kjøre motorsykkel har gradvis blitt skjerpet de senere årene. MC-førere er relativt sett mye mer utsatt for ulykker enn bilister, og at dette forslaget representerer et brudd på utviklingen de senere årene.

– Det er for tidlig å rope ulv, ulv, men vi må studere forslaget til nye retningslinjer meget nøye. Særlig vil vi være opptatt av å sikre at de som får sertifikat etter en slikt opplegg virkelig er trygge i trafikken, ogd a blir kravet om praktisk kjøreprøve sentralt, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

– Jeg tror ikke det bedrer trafikksikkerheten å slippe flere ubeskyttede trafikanter ut i trafikken, mener Johansen.