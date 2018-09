Ekstremt skitalent (20) forbløffer med helt spesiell egenskap, men nå blir hun advart

– Jeg følte meg utrolig dårlig, og så dobbelt en periode, så det var morsomt at det var en rekord i alle fall, sier hun.

Moa Lundgren slår både kvinner og menn i testen, og utøvere fra grener der evnen til å produsere melkesyre vanligvis er bedre, og viktigere, enn i langrenn – som alpint.

For løps- eller svømmesprintere er ikke over 20 i laktat særlig uvanlig, mens en maratonløper kanskje vil slite med å komme opp i tosifret.

Eksperten advarer

Det er som regel i kortere og mer eksplosive grener at evnen til å produsere store mengder laktat er viktig. Derfor er ikke den heilt spesielle evnen nødvendigvis bare en fordel for det svenske skitalentet, advarer TV 2s ekspert.

– Det er en grunn til at målingene hennes ikke er vanlige langrennstall. Det er ikke nødvendigvis så interessant, heller. Det er hvor stiv hun faktisk er i muskulaturen, ikke hvor mye laktat hun har i blodet, som er interessant, sier Skinstad.

Han forklarer at den anaerobe terskelen er mer interessant. Altså hvor fort Lundgren kan gå over tid, uten at melkesyren begynner å hope seg opp.

Med slike laktatverdier kan man uansett ikke holde på lenge.

– Det er en grunn til at det heter langrenn, sier han lakonisk.

– Det vil være helt meningsløst å presse seg slik underveis på en 15-kilometer for eksempel. Da vil man stokk stiv ferdig umiddelbart. I en sprint-konkurranse skal man gjennomføre fire drag på tre-fire minutter innenfor et par timer. Dersom man i en semifinale på en sprint når disse nivåene, og trenger en halvtime på å hente seg inn igjen, vil man være sjanseløs i finalen.

– Stor jobb å gjøre

Han mener derfor at en del må skje før Lundgren tar steget opp i den ypperste verdenseliten. Om hun nå øker mengdene til 8-900 timer i døgnet, vil hun begynne å utvikle egenskapene som er viktigere for distanselangrenn.

Muskelmassen vil ikke gå opp, mens hjerte- og lungekapasiteten vil øke.

– Hun har ekstreme egenskaper, men en stor treningsjobb å gjøre for å tilpasse seg langrenn på seniornivå. Testene er et tegn på at hun også har en jobb å gjøre med utholdenheten.

Sesongmålet for 20-åringen denne sesongen er U23-VM i Lahti, men hun har en drøm om å komme med til VM i Seefeld også.

– Ja, jeg ville lyve om jeg sa at jeg ikke hadde lyst til det. Jeg skal jo konkurrere mot dem som skal kvalifisere seg dit, så det er klart jeg kommer til å prøve å vinne og slå dem på konkurransene.