Onsdag kveld ble en kvinne i slutten av 40-årene skutt og drept i en leilighet på Oppsal i Oslo.

Kvinnen var i live da AMK tok seg inn i leiligheten, men ble erklært død etter kort tid.

En mann i 50-årene ble pågrepet i boligen der drapet skjedde, og er siktet for drap.

Nå har mannen blitt varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Han erkjenner ikke straffskyld for drapet, men har samtykket til fengslingen.

Hevder det var et uhell

Mannens forsvarer, Unni Fries, sier til TV 2 at han hevder at våpenet gikk av ved et uhell.

– Han erkjenner å ha forvoldt kvinnens død, men det er forsettet det går på. Han har beskrevet det som har skjedd som en ulykke, sier Fries.

Hun ønsker ikke å gå inn på ytterligere detaljer om hva som har vært foranledningen til drapet.

– Han har gitt en grundig forklaring til politiet om hva som har skjedd og bakgrunnen.Han har samtykket til fengsling fordi han skjønner at politiet trenger tid til å finne ut av omstendighetene, sier Fries.

Påtalemyndigheten har bekreftet at de har beslaglagt et våpen, og sier også at det ikke var noen andre til stede i leiligheten da kvinnen døde. Dermed er det ingen vitner til selve drapet.

Politiet opplyser også at mannen selv ringte inn til politiet, i tillegg til flere andre innringere.

Torsdag ettermiddag holder politiet fortsatt på med tekniske undersøkelser i leiligheten.

Bor i nærområdet

Politiet opplyser at leiligheten hvor drapet skjedde, ikke tilhørte kvinnen. Politiet vil foreløpig ikke kommentere om det var mannens leilighet.

– Men både siktede og fornærmede bor i nærområdet, sier leder ved seksjon for etterforskning for alvorlige voldssaker, Anne Alræk Solem Solem til TV 2.

– Har politiet mottatt meldinger om voldt knyttet til denne leiligheten eller kvinnen tidligere?

– Det er en av tingene vi undersøker nå, men som sagt er ikke den siktede godt kjent av politiet fra før. Men historikk tilbake i tid er et viktig moment å undersøke for politiet, sier Solem.

Ikke sikker identitet

Politiet har ikke fastslått sikker identitet på avdøde, men er forholdsvise sikre på hva som har skjedd. Derfor er pårørende også varslet.

– Identiteten på avdøde er ikke hundre prosent fastslått, men hvis det er rett person så mener vi at de har kjent hverandre i mange år og at de også har hatt et kort forhold tidligere, sier Anne Alræk Solem til TV 2.​

Avdøde er begjært obdusert. Det ble foretatt innledende avhør av den siktede mannen natt til torsdag. I tillegg er det foretatt avhør av vitner.

Den siktede mannen i 50-årene har forklart seg om foranledningen til drapet.

– Derfor har vi en formening om hva som er foranledningen og motivet her, men vi kommer ikke til å gå ut med informasjon om det, for vi har kun hatt korte avhør av han og vi ønsker å avhøre andre vitner før vi går ut med den informasjonen, sier Solem.