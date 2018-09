Det ble offentliggjort av UEFA-president Alexander Ceferin på en pressekonferanse i Nyon torsdag.

– Vi hadde to sterke bid, fra to store fotballnasjoner, sa Ceferin, før han offentliggjorde avgjørelsen.

Eks-landslagskaptein og EM-ambassadør Philipp Lahm har vært sentral i prosessen og kunne glede seg over at de får oppleve EM i hjemlandet.

– I Tyskland vil vi feire denne festen med hele Europa, sa Lahm.

Den tidligere Bayern München-stjernen løftet VM-troféet som kaptein i 2014.

Ventet

Det var ingen overraskelse at Tyskland dro det lengste strået.

Tyskerne har fra før betydelig erfaring i å arrangere fotballmesterskap og andre store idrettsarrangementer. Fotball-VM i 2006 gikk i Tyskland, mens Vest-Tyskland arrangerte VM i 1974 og EM i 1988.

Tyrkia har til sammenligning aldri arrangert et internasjonalt fotballmesterskap. I evalueringsrapporten av kandidatene har UEFA blant annet poengtert at Tyskland allerede har alt på plass for å kunne arrangere en vellykket turnering.

Anstrengt forhold

Det var knyttet en del ekstra spenning til valget på grunn av det anstrengte forholdet mellom nettopp Tyskland og Tyrkia. Ikke mindre spesielt ble det av at EM-tildelingen tilfeldigvis sammenfaller med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans statsbesøk i Tyskland.

Tyske politikere har flere ganger vært sterkt kritisk til Tyrkia under Erdogans ledelse, ikke minst på grunn av det de anser som menneskerettighetsbrudd.

Neste fotball-EM arrangeres sommeren 2020 og skal fordeles mellom byer i tolv ulike land i Europa. Deretter er det Tysklands tur fire år senere.