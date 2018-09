Cristiano Ronaldo slapp unna med én kamps karantene for utvisningen i Juventus' mesterligaåpning mot Valencia.

Dermed kan stjerneangriperen spille mot gamleklubben Manchester United når Juventus gjester Old Trafford 23. oktober.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) opplyser torsdag at Ronaldo er ilagt den obligatoriske karantenen på én kamp, og at han dermed må stå over Juventus' neste gruppekamp i mesterligaen mot Young Boys.

Ronaldo gikk gråtende av banen i Valencia etter at han ble utvist etter en snau halvtimes spill. Det skjedde i hans europacupdebut for Juventus.

Portugiseren fikk se det røde kortet etter en merkelig situasjon med Valencia-forsvarer Jeison Murillo. På TV-reprisen kunne de se ut til at Ronaldo først sparket til motspilleren og deretter lugget ham.

Ronaldo spilte i sin tid seks sesonger for United. Det var med Manchester-klubben han vant Champions League første gang. Og i oktober er det altså duket for gjensyn med gamleklubben.

Både Juventus (2-0) og United (3-0) vant på bortebane i gruppespillets første kamp.

