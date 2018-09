– Det er verre nå, for nå vet jeg hva jeg må gjennom

Det er helt umulig å se på den utadvendte Oslo-jenta at hun går rundt med en alvorlig kreftdiagnose. Smilende og blid tar hun i mot oss på Intiliy arena på Valle.

– I dag er det proffdag, så da har jeg tid til å henge litt rundt, ler hun.

Historien til Ingrid er ikke hverdagskost i norsk idrett. Den 25.september i fjor ble hun operert for en svulst i hjernen. Neste torsdag opereres hun igjen. For det samme. På akkurat samme sted som sist.

Men det mest utrolige av alt. På det korte året siden forrige operasjon har hun rukket å bli frisk, kommet tilbake på fotballbanen, og gjennomført tredjeåret på lærerutdanningen.

– Bare rutinekontroll

Det store sjokket kom da hun skulle inn til en standard rutinekontroll.

– Jeg skulle bare innom Ullevaal etter et halvt år å ta ny MR, og egentlig bare se at bildene var fine. Men så var de ikke like bra som man hadde håpa på, så det var da jeg var mer overrasket, forteller Søndenå.

For da hun ble syk i fjor, var symptomene og smertene noe helt annet.

– Sist fikk jeg mye vondt i hodet, trodde det var migrene. Så begynte jeg å miste følelsen og få vondt i armen og ansiktet på den ene siden av kroppen. Så dro jeg til legen som stussa litt over at jeg hadde mista følelsen i armen. Og da viste MR-bildene at det var noe mer enn migrene som man først trodde.

For diagnosen er brutal.

– Det er kreft i hjernen. Og så har jeg vært så heldig oppi det uheldige at den ligger et sted der det er mulig å operere den bort.

Svulsten ligger nemlig i et hulrom, slik at det ikke er fare for å skade vitale nerver når man går inn og opererer.

Selv om smertene var verre første gang, så var den psykiske delen langt verre ved denne korsveien.

– Verre nå

– Jeg synes egentlig det er verre nå, for nå vet jeg hva jeg må igjennom. Jeg husker hvor dårlig jeg var de første dagene etter operasjonen. I fjor visste jeg jo ingenting.

– Hva gruer du deg mest til nå?

– Nei, det er vel de dagene etter man er operert. Jeg håper at jeg ikke blir like dårlig som sist. Det er det som er planen i alle fall, he, he, ler hun.

– Men kan det være en styrke også at man har vært gjennom det før?

– Selvfølgelig, man vet jo at det gikk bra forrige gang, vet at det tok ikke så lang tid før man kom tilbake i normal fysisk form. Sånn sett vet jeg jo hva jeg går til. Det kan være en fordel.