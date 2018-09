Kritisk kommentar fikk langrennsstjernen til å bryte sin egen regel

Forrige sesong var et eventyr for Jessie Diggins, den amerikanske langrennsyndlingen som alltid ser ut til å ha et smil på lager.

Diggins vant OL-gull, flere verdenscuprenn og ble nummer tre totalt i Tour de Ski. Med suksessen kommer økt oppmerksomhet, noe Diggins bruker til å prøve å spre et positivt budskapt – blant annet til sine nesten 95 000 følgere på Instagram.

– Hva om vi ikke bekymret oss om hvordan vi ser ut eller hva slags form vi har, men hvor lykkelig vi er? Hvor sterke vi føler oss, hvor modige vi kan være, hvor god venn vi kan være for noen andre? Du har makten til å være noens solstråle i dag, så vær det, skriver Diggins, og legger til:

– Ja, jeg vet det er prislapper på klærne mine. Jeg shoppet litt til høsten fordi, wow, det begynner å bli kaldt ute! Endelig!

– Det må være et minus

Det kommer neppe som en bombe at gullvinneren fra lagsprinten i Pyeongchang gleder seg til vinteren kommer, og kanskje like lite overraskende er det at noen på internett er nødt til å komme med en kritisk kommentar til Diggins positive budskap.

– Dette er meg som er altfor kritisk: Jeg mener Jessie Diggins er en fenomenal rollemodell for jenter og kvinner overalt. Få kvinner har så prikkfritt representert sterkt feminisme og elegant feminitet på samme tid. Når det er sagt, en vakker kvinne som tjener til livets opphold blant de sprekeste menneskene på planeten virker som en dårlig rollemodell for «det er det som er på innsiden som teller.» Jeg vet dette er i overkant kritisk, men det må være et minus med å være den mest elskelige kvinnen innen sport, skriver en av hennes følgere.

Det får Diggins til å fravike fra det hun normalt sett gjør når hun kritiseres på nettet.

– Regelen min er at jeg ikke svarer folk når de er negative, men la oss ta et skritt tilbake her. Du sier at fordi jeg er i form og fordi du mener jeg er attraktiv, så er jeg ikke kvalifisert til å si at det er det på innsiden som teller? Fordi det, min venn, er liksom poenget her. Uansett hvor rask du er eller hvor vakker andre tror du er, må du verdsette deg selv etter din karakter, fordi det (i motsetning til utseendet) er noe du kontrollerer. Og DET er budskapet jeg vil sende, spesielt til unge kvinner; at hvordan de lever og behandler andre er hva de skal være mest stolt av, ikke av at de «ser søte ut», skriver Diggins.



Slet med spiseforstyrrelser



I sommer ble 27-åringen den første langrennsløperen til å kaste klærne i ESPN Magazines «The Body Issue». I etterkant skrev hun et blogginnlegg der hun forklarte motivasjonen for å stille opp. Diggins forteller at hun slet med dårlig selvbilde da hun var yngre.