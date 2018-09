– City er fremdeles laget å slå denne sesongen

– Vi har en del spillere som ikke er den typen spillere, for eksempel når det kommer til det å takle. Spillerne ønsker mye, og vil vinne, men det er noen av dagens Manchester United-spillere som må tilegne seg litt mer av den arbeidsinnsatsen. De må kanskje bry seg mer om det å vinne kamper. De har masse ferdigheter, men mer å gå på når det kommer til det å legge ned en ekstraordinær innsats, sier mannen som i sin tid også spilte 90 landskamper for England.

Skryter av Ferguson: – Fantastisk å se ham tilbake

En av dem som har skrytt mye av Robson opp gjennom årene er Sir Alex Ferguson, og «Captain Marvel», som var navnet han gikk under, blir ofte dratt frem av den legendariske manageren når de beste og viktigste spillerne han har trent blir tema. Robson skryter også voldsomt av gamlesjefen, og gleder seg stort over at Ferguson forrige helg var tilbake på tribunen på Old Trafford etter hjerneblødningen i vår.

Les også: Tilbake på Old Trafford etter hjerneblødningen

AKTIV LEGENDE: Bryan Robson representerer fremdeles Manchester United. Her i forbindelse med treningskampen mot Club America i Phoenix i sommer. Foto: Christian Petersen/Getty Images

– Han har en aura rundt seg, og var strålende på man-management. Han er en av de aller beste klubb-managerne fotballen noensinne har hatt. Det er fantastisk å se ham tilbake, etter de problemene han hadde. Jeg har snakket med ham noen ganger de siste månedene, og det faktum at han var på kampen betyr at legene er fornøyd med rehabiliteringen hans. Så det er et godt tegn å se at de tillot ham å dra på kamp. Forhåpentligvis blir han 100 prosent frisk, sier Robson, som også kan avsløre at han gleder seg til å komme tilbake til Norge, et land han har besøkt ved flere anledninger tidligere.

Etter spillerkarrieren var Robson også manager på høyeste nivå i engelsk fotball, først for Middlesbrough mellom 1994 og 2001, og deretter for WBA mellom november 2004 og september 2006. I sistnevnte periode fikk han også stifte bekjentskap med dagens Manchester United-manager José Mourinho, som den gang var fersk i ligaen som Chelsea-sjef.

– Han hadde masse karisma, noe han brakte med seg til Premier League da han kom, og han har hatt utrolig suksess. Nå har han en enorm utfordring foran seg, i Manchester United, en av verdens største klubber. Forventningene er enorme, og José vet det. Det er også derfor han ønsket å være manager i Manchester United, og nå er det opp til ham å bevise hvor stor manager han er, sier Robson.

– Slik kan Mourinho vise at han virkelig er en suksessfull manager

​Forventningene til en av verdens største klubber handler nemlig om å kjempe om ligatittelen, og foreløpig har ikke Mourinhos United i realiteten vært i nærheten i ligaen de to sesongene portugiserne har vært i klubben. I debutsesongen ble de nummer seks, 24 poeng bak Chelsea som vant, mens det forrige sesong skilte 19 poeng til Manchester City til tross for at Mourinhos lag var nest best. Robson vil imidlertid ikke avskrive dem denne sesongen, til tross for 7. plass til nå og et gap på åtte poeng til tabelltoppen.

– Det er lenge igjen av sesongen, og hvis vi vinner på lørdag så kan det hende vi er seks poeng bak lederne når helgen er omme. Det er ikke veldig mye på dette stadiet i sesongen. De seks poengene kan man ta inn, og jeg tenker at de interne kampene mot de andre storlagene blir veldig viktige denne sesongen. Det er absolutt oppnåelig.

– Må José Mourinho vinne ligaen for å være suksessfull i Manchester United?

– Det er den måten man viser at man er en virkelig suksessfull manager. Enten ved å vinne Premier League eller Champions League. Da beviser man det. Og det er målet for José. Det er det han ønsker å oppnå, sier Robson.

I løpet av sendingen lørdag vil Pogba også bli konfrontert med blant annet sine tanker om Paul Pogba, kaptein- og visekapteinsituasjonen i klubben og lederskap på banen.

Se ​West Ham-Manchester United på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium lørdag fra 12.45!

Robson skal i TV 2-studio også lansere sin ultimate Manchester United-ellever, og det blir et dypdykk i Premier League-arkivet med bilder av ham selv i konfrontasjon med nåværende Manchester United-manager Mourinho, fra Robsons egne WBA-dager. Vi kan lette på sløret rundt sistnevnte bilder allerede nå.

– Vi lo av det da han først kom til Manchester United. Han er veldig følelsesmessig involvert i kampene sine, og jeg var det samme. Jeg ønsket å vinne, og han ønsket å vinne. Vi utvekslet noen ord på sidelinjen etter en situasjon som hendte i kampen, sier Robson i dag om situasjonen for over tolv år siden, som du kan se i videovinduet nederst.

Les også: Dette er de magiske Sir Alex-årgangene