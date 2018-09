Torsdag ettermiddag norsk tid starter høringen der dommer Brett Kavanaugh (53) og psykologiprofessor Christine Blasey Ford (51) møter for å få klarhet i hva som skjedde rundt det angivelige overgrepet sommeren 1982.

Kavanaugh er Donald Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer i USA, og mye står og faller på dagens åpen høring i Senatets justiskomité.

Se høringen direkte på Nyhetskanalen og TV2.no

Ford har inntil i dag unngått offentlighetens lys. Hun har sagt seg villig til å møte til høring, og med det gjør hun seg til kjenne for en hel verden. Det er et enormt press for en privatperson, og Kavanaughs skjebne avhenger av hvor troverdig hun framstår.

Mange mener at det er Fords framtreden under høringen som vil avgjøre sakens utfall.

Løgndetektor

7. august tok Ford en løgndetektortest der hun ble spurt i detaljer om episoden som skjedde på en fest i en sommerdag i 1982. Da var hun 15 år, og Kavanaugh var 17. Hun husker ikke akkurat hvilken dag det var.

Ford hevder hun selv hadde drukket en øl, mens Kavanaugh var svært beruset. Sammen med en kamerat skal han ha presset Ford inn på et soverom, og forsøkt å dra av henne klærne. Hun har forklart at hun forsøkte å skrike, men at Kavenaugh holdt henne over munnen, og at hun på et tidspunkt trodde hun kom til å bli drept.

Alle disse detaljene skal ettergås under høringen.

Løgndetektortesten konkluderte med at Ford fortalte sannheten, skriver ABC News som har fått tilgang til sammendraget.

Vitner

President Donald Trump har flere ganger sagt at han ikke tror på beskyldningene, og at de er fremmet med et politisk motiv for å ramme ham og republikanerne. Men Ford har fire navngitte vitner som bekrefter at Ford har fortalt dem om episoden på festen lenge før Kavanaugh hadde en maktposisjon.

To andre kvinner har også fortalt om seksuell trakassering fra Kavanaugh i ungdomstiden, men Kavenaugh benekter alle beskyldninger.

Han har lagt fram en kalender for alle fire sommermånedene i 1982. Kalenderen viser at han var på flere fester denne sommeren, men han mener festen hun refererer til var uken etter skoleslutt, da han var en uke ved sjøen.

Han har derimot aldri beskyldt Ford for å lyve. Han hevder bare at hun kan ha blandet ham sammen med en annen person.