Beathe Anita Daae er på vei fra Bergen til Oslo med bil og melder om til dels kaotiske forhold på Hardangervidda.

Sammen med sin mann befinner hun seg ved Ustaoset og de har sett flere biler som har havnet utfor veien på Hardangervidda.

– Det er en del som har forsøkt å kjøre over på sommerdekk, blant annet tyske turister. Vi har sett tre biler i grøfta og også en buss på sommerdekk som har hatt problemer. Her oppe på vidda er det snø og snøføre. Kjører du over her på sommerdekk nå, da spiller du rulett, mener Daae.

Sneglefart

​Hun forteller at snøen begynner å legge seg allerede ved Dyranut på riksvei 7 og at forholdene bare blir mer krevende oppover vidda.

– Det har jo vært kø, og gått i sneglefart. Vi har kjørt bak brøytebilen i en lengre periode, forteller hun.

Trafikkoperatør i Statens Vegvesen, Tone Kleiv, bekrefter at det er krevende kjøreforhold over Hardangervidda nå, og at brøytebiler jobber på for å rydde unna snøen etter beste evne.

Hun ber alle som skal over fjellet om å legge om til vinterdekk først.

– Vi ser på trafikk-kameraene at det ligger en del snø der nå. Vi har fått melding om flere bilister med sommerdekk som har problemer. Det er absolutt å anbefale å være skodd med vinterdekk hvis man skal over fjellet nå, er hennes klar oppfordring.

VINTERHVITT: Snøen legger seg over Hardangervidda. Her fra Statens Vegvesens kamera ved Dyranut på rv. 7.

Gult farevarsel!

Fra torsdag er det imidlertid ventet at temperaturene vil falle, og snøgrensa vil krype ned mot 200 til 400 meter i Sogn og Fjordane og i Hordaland og Rogaland vil snøgrensen være nede i 500 meter fra fredag. Dette kan skape store problemer og kaos på veiene.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Folk må være forsiktige. Snøbyger og nullføre kan by på trøbbel for trafikantene, sier meteorolog Anne Solveig Andersen til NRK.

Temperaturene stiger imidlertid allerede natt til fredag, når et kraftig lavtrykk kommer inn I Norskehavet med økende sørvestlig kuling. Da stiger snøgrensen raskt til 600-800 meter, og så over 1000 meter i løpet av lørdagen, melder StormGeo.