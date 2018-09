Dag Christian Hæhre er tredje generasjons trafikklærer i Modum, der han driver Hæhre Trafikkskole. Han har latt seg provosere av at kjøreskolene blir stemplet som kyniske, i forbindelse med fraværsgrensen i videregående skole.

Hæhre mener debatten rundt når elvene skal kunne ta kjøretimer er unyansert. Her er hans kommentar til denne saken:

Vi som trafikklærere har en stor utfordring. Holdningene og respekten for oss som lærere og utdanningsinstitusjoner er laber. Det er skremmende!

Flåsete lærere og rektorer i den videregående skolen, kan spare meg for uttalelser som «trafikkskolene må slutte å sammenligne læring for livet, med det å ta førerkort!».

80 prosent av oss har førerkort. Majoriteten sier de ikke ville klart seg uten. Hvor mange vil si det samme om fransk, tysk eller spansk? Det å bli en trygg, selvstendig, selvkritisk og bevisst sjåfør er så absolutt læring for livet.

Veien til førerkort er i dag en langt mer krevende og lærerik reise enn det var for 20 år siden. Men vi er mange kompetente lærere som vil hjelpe, uten skjulte motiver for inntjening og fokus på egen arbeidstid.

Jeg vil prøve å gi et innblikk i hva vi faktisk gjør.

To år har gått siden Høyre og FrP med Torbjørn Røe Isaksen i front valgte å innføre en nasjonal fraværsgrense på 10 prosent per fag. Personlig har dette hatt liten betydning for meg og min skole langt ute på landsbygda. Men det har skapt mye snakk om min yrkesgruppe i media og hvilket syn veldig mange har på oss trafikklærere.

En søndag morgen i september, fraværsgrensa har vært oppe til diskusjon på Twitter, #dax18 (Dagsnytt 18, NRK). Når jeg går igjennom denne tråden, finner jeg utrolig mange lite nyanserte kommentarer fra lærere, samfunnsdebattanter og andre besserwissere. Noen av disse har jeg enorm respekt for i mange andre diskusjoner. Men når det kommer til min profesjon, som jeg er så stolt av, mangler de fullstendig gangsyn. Respekten for meg som profesjonell og målretta lærer finnes ikke.

Jeg er tredje generasjon trafikklærer, morfaren min start firmaet hjemme i stua i 1953. Det var 12 år før Vegtrafikkloven la noen bestemte føringer for trafikkopplæring. Hvorfor gjorde han dette? Jo, han var bussjåfør og så et behov for opplæring slik at trafikanter klarte å samhandle. Etter dette har moren min drevet firmaet videre i 45 år, før jeg nå har tatt over stafettpinnen. Vi har alle tre et brennende engasjement for å bedre trafikksikkerheten, noe mine kolleger over hele Norge i aller høyeste grad deler.

Jeg vil i denne kronikken svare på noen av utsagnene som kom frem på Twitter i kjølevannet av denne dax18-sendingen.

Jan-Olav Eide skriver følgende: «Kan det være så enkelt at kjøreskolene ønsker seg kunder spredt ut over hele dagen, så de slipper kvelds- og ettermiddagsarbeid?».

Hvorfor Jan-Olav har et så stort behov for å endre motivene til trafikklæreren som er intervjuet vil jeg ikke spekulere noe i. Men jeg vil bare slå fast en ting: Vi trafikklærere har en forskrift og læreplan som er omfattende og fastsatt av vegdirektoratet. For at vi skal kunne følge denne og få måloppnåelse i målene som er satt, må deler av opplæringen foregå på dagtid når noen elever skulle vært på skolen.

Vi har i alle år tilpasset oss for å skape trygge trafikanter. Dag Christian Hæhre

Trafikken er et av våre viktigste verktøy og da må vi ha mulighet til å benytte det verktøyet. Videre er det slik at vi i gjennom alle år har tilpasset oss slik at opplæringen som ikke krever disse faktorene blir gjennomført på kveldstid, slik som trafikalt grunnkurs, teorikurs, lastesikringskurs og trening på tekniske ferdigheter.

Om du spør faren min om hvordan arbeidstidene til moren min har vært, så ville du fått et klart og tydelig svar – og det er ikke 08-16, slik som du innbiller deg. Vi har i alle år tilpasset oss for å skape trygge trafikanter.

Torill Skjærseth skriver: «Kjøreopplæringssyt i #dax18 sammenblanding av trafikkskolenes inntjening og fraværsgrensa og eleven blir så stressa stakkar». Dette gjør rett og slett vondt å lese. Vi som bransje må ta oss betalt for tjenesten vi leverer, da det er bestemt fra øverste hold at opplæringen skal gjennomføres av private skoler.

Personlig tjener jeg godt på elever som kun har mulighet til å kjøre på kveld, da de må betale 50 prosent ekstra for kjøretimer etter klokka 16. Det viser seg fort at de har mulighet til å kjøre før klokka 16, men da må de planlegge litt bedre.

Inntjeningen vår består av at over 90.000 nordmenn tar førerkort hvert år, og det vil den fortsette å gjør i mange år. Det å skulle blande sammen fraværsgrensa og vår inntjening faller på sin egen urimelighet.

Eli Solvang skriver dette: «Nei og nei. Fraværsgrensa går utover kvaliteten på kjøreopplæringen. Er dette ukas beste i-landsproblem? #dax18»

Om kvaliteten på kjøreopplæringa forringes, hvem vil det da gå utover? Det er deg og meg, samt de vi er glad i. Dag Christian Hæhre

Eli, om kvaliteten på kjøreopplæringa forringes, hvem vil det da gå utover? Det er deg og meg, samt de vi er glad i. Trafikkopplæringa jobber mot en nullvisjon! Når denne visjonen ble vedtatt så virket null drepte og null hardt skadde i trafikken umulig. Den ble vedtatt i 2002 og da hadde vi omlag 300 drepte i trafikken årlig. I 2017 var dette tallet 107.

Vi trafikklærere er virkelig stolte av dette. Myndighetene må i større grad erkjenne at trafikkskolenes innsats har hatt stor betydning for den positive utviklingen, selv om den i mange år har blitt feid under teppet. Den norske trafikkopplæringen har høstet mange lovord internasjonalt og er verdens beste trafikkopplæring. Der har den norske skolen noe å strekke seg etter.

Steffen Handal skriver følgende: «Av dårlige argumenter mot fraværsgrensen er dette helt der oppe blant topp tre.»

Som trafikklærer er det viktig for meg å understreke at jeg ikke er imot fraværsgrensen.

Jeg har et stort ønske om at politikere fra samferdsels- og utdanningsdepartementet kan sette seg ned sammen, og se at skolene og trafikkskolene burde dra i samme retning. Målsettingen vår er jo den samme: Begge parter ønsker våre elever en god og solid fremtid med masse kunnskap og jobber de trives med.

La oss trekke sammen!

