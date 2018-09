Hoksrud om risavsløring: – Dette er ikke bra

Torsdag formiddag kunne Matkontrollen avsløre at en fjerdedel av innholdet i Rema 1000 sin basmatiris ikke er basmatiris.

Fem pakker ris fra forskjellige produsenter ble sendt inn til DNA-test, men det var kun hos Rema 1000 varsellampene blinket.

– Dette er ikke bra. Jeg regner med at man nå følger dette opp, sier Bård Hoksrud til TV 2.

– Skal være selvfølge

Mat- og landbruksministeren mener det skal være en selvfølge at man vet hva man får i produktene som finnes i norske matbutikker.

– Det er klart at det er viktig at merkingen er riktig. Derfor har man Mattilsynet som skal sjekke dette, det er viktig at forbrukerne vet hva de får, sier han.

Hoksrud er opptatt av at kundene skal være sikre på at de får det som står på pakken. Mattilsynet opplyser at det jevnlig trekkes tilbake varer fra markedet som inneholder annet enn hva som er oppgitt på pakken.

Importørens ansvar

Ofte trekkes varene tilbake på grunn av allergener som ikke er merket, funn av bakterier eller for høye mengder av plantevernmiddelrester. Det er derimot som regel virksomhetene selv som oppdager feilene.

På Matportalens egne liste over tilbaketrekninger ser man at tilsammen fem produkter er trukket tilbake i månedene august og september.

– Som forbruker skal du få god informasjon om hva en matvare inneholder ved å lese på pakningen, og innholdet skal stemme med det som er oppgitt, sier Karina Kaupang, avdelingsdirektør i Mattilsynet.

Hun forteller at det er importørene som har ansvar for at produktene de importerer faktisk er det de har bestilt.

Usikker definisjon

Kaupang mener det er produsentene selv som må sørge for å ha gode rutiner som gjør at importvarene etterprøves.

– I Norge har vi ikke et regelverk som definerer hva basmatiris er, men i noen land har bransjen selv en standard for hvor mye annen ris som kan følge med, sier Kaupang.

Hun mener det er utfordrende at en type ris ansees som en basmativariant i India, men ikke i mottakerlandet. En undersøkelse fra 2016 av basmatiris i England anslår at omtrent ti prosent av risen ikke er basmati, selv om den er merket som det.

– Det er uansett et generelt krav at innholdet i et produkt skal stemme med det som er oppgitt, sier Kaupang.

Mattilsynet har de siste årene økt innsatsen mot matsvindel og varer som selges med lavere kvalitet enn de er merket som. Dette er ikke første gang de hører om at ris er under kritikk.