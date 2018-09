– Man tenker at livet er kort

– Det er en trygghet i gruppen

Hun innrømmer at lagvenninnene har vært flinke til å gi hverandre støtte og trøst i den vonde tiden.

– Vi har vært der for hverandre. Det er en trygghet i gruppen her, jeg være meg selv og få støtte og energi gjennom mine lagvenninner og den styrken vi har sammen. Det er en situasjon vi ikke vært i før, og som ingen har forberedt seg på. Da handler det bare om gjøre det beste ut av det, ta dag for dag, og være mennesker oppi dette her og ikke skiløpere, slår hun fast.

Tankene har hele tiden gått til de pårørende som har mistet sine nærmeste.

– Det er vanskelig å forstå det som har skjedd. Det med idrett og fokus har føltes utrolig ubetydelig. Tankene har gått til den nærmeste familie og kjæreste som har det helt forferdelig. Det tenker jeg veldig mye på. Man har lyst til å vise den støtten til dem så godt som mulig, men det er ikke alltid du føler du strekker til, sier Østberg.