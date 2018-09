​Gisele Bundchen er kjent for å ha vært verdens best betalte modell i en årrekke.

Den brasilianske skjønnheten har oppnådd enorm suksess, men vil alltid angre på et valg hun gjorde i 2015.

Brystoperasjon

Supermodellen fikk en selvtillitknekk etter å ha født sine to barn.

Derfor bestemte hun seg for å ta en brystoperasjon som hun kun fortalte familie og nære venner om.

– Jeg ble alltid hedret for kroppen min. Jeg følte at folk hadde forventninger jeg ikke kunne leve opp til, forteller hun til People magazine.

– Jeg følte meg sårbar. Jeg kan trene, jeg kan spise riktig, men jeg kan ikke endre det faktum at begge barna mine har likt min venstre pupp bedre enn den høyre. Alt jeg ønsket var at puppene skulle være like og at folk skulle slutte å kommentere det, sier hun åpenhjertig til sladdermagasinet.

Angret umiddelbart

– Da jeg våknet opp etter operasjonen, tenkte jeg: «Hva er det jeg har gjort?».

Videre forteller Bundchen at hun følte hun bodde i en kropp hun ikke kjente igjen.

Ektemannen, idrettsstjernen Tom Brady, var en viktig støtte og fikk henne til å føle seg vakker igjen.

– Det var definitivt en lærepenge. Jeg lærte at det som ikke dreper deg, gjør deg sterke. Jeg skulle bare ønske at jeg lærte det på en annen måte, sier hun avslutningsvis.

Avsløringene kommer i forbindelse med at hun neste uke slipper boka «Lessons: My Path to a Meaningful Life».

