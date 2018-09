Fikk masse reaksjoner

– Jeg tror det var en refleks siden Milano Lou gråt og da er det puppen som funker. Det var ikke slik at jeg brettet opp skjorta og flekket brystet. Jeg prøvde så diskret som mulig å mate han. Det skulle bare mangle, sier "Funkygine".

Det sier Jørgine Massa Vasstrand når hun forklarer hva som skjedde da hun ammet på direkten i God morgen Norge denne uken.

Treningsbloggeren fikk mye positive tilbakemeldinger etter innslaget og hun er overrasket over at mødre i dag opplever å bli behandlet dårlig på grunn av amming.

– Jeg ble egentlig bare overrasket over å bli hyllet og var ikke forberedt på at dette skulle være noe uvanlig, innrømmer hun.

Utelukkende positivt

​Samme dag som dette skjedde har tilbakemeldingene strømmet på.

– Jeg fikk veldig mye tilbakemeldinger om at dette var fantastisk. Alt var utelukkende positivt og mange sier de er glade for at jeg slår et slag for offentlig amming, forteller hun.

SULTEN: Lille Milano Lou ble sulten da mammaen var gjest i God morgen Norge denne uken.

Trebarnsmoren er overrasket over å høre at mødre i dag opplever å bli behandlet dårlig på grunn av amming. Hvis man ser at noen blir behandlet dårlig når de ammer offentlig har hun følgende oppfordring:

– Hvis folk ser at andre mammaer blir kastet ut på grunn av amming må man ta et ansvar ved å reise seg og si at nå må folk skjerpe seg.

Overraskende

At amming får så mye reaksjoner overrasker også de ved Nasjonal kompetansesenter for amming.

– Det at en mor responderer på babyen sitt behov og får så mye oppmerksomhet er noe overraskende for oss også, forteller jordmor Ina Landau Aasen.

– Ser mindre offentlig amming

​Hvorfor tror du noen har en angst for noe som er så naturlig? ​

– Det kan være fordi vi kanskje ser mindre offentlig amming enn det vi gjorde tidligere. Det kan påvirke hvordan nye mødre tenker og befolkningen generelt. Da kan det bli et poeng når det skjer, sier jordmoren.

Etter "Funkygine" var gjest på God morgen Norge skrev hun blogginnlegget - "Jeg ammer når jeg vil, nå jeg vil"

– Det er tydeligvis ikke aksept for dette og det er ikke ulovlig å amme. Det er viktig å ta det standpunkt. Det er den mest naturlige tingen å gjøre. ​Jeg bryr meg ikke hvis noen har noe i mot dette. Det skal ikke andre heller gjøre, sier hun.