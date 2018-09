Ville ha landslagssjefen fjernet i fjor - har tillit til samme sjef ett år senere

Se kvinnenes fellesstart på TV 2 Sport 2 og Sumo fra 12:00 førstkommende lørdag

– Jeg synes ikke han er rett person for den jobben. Sånn som han opptrer både når han er på samling og på ritt og alt, så merker du ikke at han er tilstede. Han er ikke en typisk leder. Når han da i tillegg ikke svarer på henvendelser... Han vil jo ikke snakke med oss - i alle fall ikke med meg. Det er ikke noe motiverende å ha han som landslagssjef.

Det sa Ingrid Lorvik etter at hun ikke ble funnet god nok til det norske landslaget til VM på hjemmebane for et år siden.

Sportslig leder i Lorviks club, CK Victoria, fulgte så opp med følgende kraftsalve:

– Med dette som utgangspunkt sier vi i CK Victoria fra oss alt samarbeid med landslaget fra nå av hvis Carl Erik Pedersen er landslagssjef neste år. Vi kan ikke samarbeide med en landslagsledelse som bruker trynefaktor mot enkeltutøvere, sa Sturla Johansen.

Ett år senere har lite blitt sagt mellom partene, men konfliktnivået er betydelig lavere etter at Pedersen valgte å ta med Lorvik til VM i Innsbruck.

– Sånn som det har vært i det siste, så har jeg tillit til landslagsledelsen

– Jeg setter veldig pris på å få muligheten i år. Det gjør jeg. Så jeg håper jeg kan vise meg plassen verdig, sier Lorvik til TV 2.

– Det har egentlig vært bra i år. Vi har lagt det bak oss og ser fremover. Kommunikasjonen har blitt bedre. Vi har snakket bedre sammen. Og selv om jeg ikke har noen tett dialog med landslaget fortsatt, så har jeg fått flere sjanser, fortsetter 32-åringen, som til daglig sykler for det norske profflaget Team Hitec Products - Birk Sport.

Hun skal sykle fellesstarten lørdag sammen med Katrine Aalerud, Vita Heine, Susanne Andersen og Stine Borgli.

– Har du nå tillit til landslagsledelsen?

– Ja, sånn som det har vært i det siste, så har jeg det, sier Lorvik.

– Hvordan er stemningen internt i laget?

– Internt i laget er stemningen kjempebra. Vi har kjørt bra som lag og klart å «backe hverandre opp».

– Jeg kommer til å fortsette å ta ut det laget jeg mener er best

I tillegg til støyet rundt vrakingen av Lorvik i fjor, var det også andre som følte seg snytt for en plass på laget.

Terrengsykkelstjernen Gunn-Rita Dahle Flesjå la ikke skjul på at han følte seg verdig en plass, noe som igjen førte til at Cecilie Gotaas Johnsen kom med følgende utspill:

– Jeg lurer rett og slett på hvor seriøst de tar oss. Hvis de påstår at hun er aktuell, så nærmer dette seg et skikkelig PR-stunt fra forbundet.