Martin Ødegaard (19) ble byttet ut til pause i Vitesses 2-1-seier i cupen over Volendam onsdag kveld.

Overfor TV 2 bekrefter det norske landslagets fysioterapeut og onkel Thomas Ødegaard at skaden i hånden ikke er av det alvorlige slaget, men at man ikke vet mer før undersøkelsene torsdag.

– Det er intet farlig og blir bra. Tidshorisont vet vi mer om etter dagens undersøkelser. Vi er som alltid positive, skriver Thomas Ødegaard i en SMS til TV 2.

Ødegaard var ikke på banen for Norge i de to Nations League-kampene mot Kypros og Bulgaria. Selv om skadeomfanget ikke er kjent, virker det som at landskampene i oktober mot Slovenia og Bulgaria ikke står i fare.

Fra før har landslaget flere skader å forholde seg til. Kristoffer Ajer er bekreftet ut i fire til seks uker og går glipp av kampene i oktober. Venstreback Birger Meling forlot onsdagens cupkvartfinale mot Vålerenga med en strekkskade og skal til videre undersøkelser torsdag. Håvard Nordtveit er utestengt etter det røde kortet mot Bulgaria, og Rune Almenning Jarstein sliter med en liten skade.

Ødegaard har spilt fire kamper i Æresdivisjonen etter låneovergangen fra Real Madrid til Vitesse i sommer.