– Det ser stygt ut

– Det er to veldig gode midtstoppere. De har begge vært med i en lengre periode også. Tore har spilt mye for oss og samtidig vært god for RBK. Om det skulle bli et alternativ, er jeg veldig trygg på det, sier Johansen.

Mathisen kaller det likevel ingen stor krise at stopperparet må byttes ut.

– Lars Lagerbäck har fått satt en ellever og en backfirer som fungerer bedre og bedre. Å miste sin forsvarssjef og førstevalg i forsvaret er alt annet enn optimalt. Det vil si at Lagerbäck må trylle sammen et helt nytt stopperpar til den første kampen i oktober. Reginiussen og Rosted er gode alternativer, så det er ingen stor krise. Men det er ikke optimalt, sier Mathisen, som håper at Melings skade ikke er så alvorlig at landskampene går fløyten.

– Meling har vært utrolig god for nåde Rosenborg og Norge i veldig lang tid. Han tar store steg hver sesong. Jeg er overrasket over at han ikke er solgt ut av landet. Både han og Ajer er Lagerbäcks viktigste brikker. La oss håpe at Meling blir klar.