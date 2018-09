Du trenger:

400-500 g laks uten skinn og ben

5-6 lasagneplater eller 1-2 squash hvis du vil lage uten hvetemel

300 g fersk spinat

1 fedd hvitløk (kan sløyfes)

250 g revet hvit ost

Smør

Hvetemel

5 dl melk

Salt og pepper

Pesto (fra glass eller hjemmelaget, se egen oppskrift)

Til hvit saus med pesto:

2 ss smør

3 ss hvetemel

4,5-5 dl melk

2-3 ss pesto (fra glass eller hjemmelaget, se egen oppskrift)

Kok lasagneplater etter anvisning på pakken. Avkjøl i kaldt vann, og la dem renne godt av seg før bruk. Velger du squash, legg skivene i saltet kokende vann i 1-2 min. Avkjøl i iskaldt vann og la dem renne godt av seg.



Smelt smør, rør inn hvetemel og spe med melk mens du visper godt til en glatt saus. Kok opp og la trekke i 5-6 min. Smak til med pesto og ørlite salt og grovmalt pepper.

Tips: har du ikke pesto, smak til med revet muskatnøtt.

Surr spinat i olje i en stekepanne. Stikk hvitløkfedd på en gaffel og rør rundt i spinaten i stekepannen til spinaten faller sammen. Dryss over salt og pepper, og hell/klem ut overflødig væske fra spinaten.

Varm stekeovn til 225 grader.

Skjær laks i ca. 1 cm tykke skiver.

Smør en ildfast form med smør eller olje. Fordel 1/3 av sausen i bunnen på formen, fordel over lakseskiver og dryss på salt og pepper. Fordel over halvparten av spinaten og legg over lasagneplater. Forsett med 1/3 av sausen, legg over resten av lakseskivene og avslutt med resten av sausen. Dryss over revet ost.

Stek i varm stekeovn, midterste rille i 25-30 min. Oste skal være gyllen.

Server med grønn salat eller råkost.

Pesto:

2 ss pinjekjerner eller valnøttkjerner (kan sløyfes ved nøtteallergi)

1 stor potte basilikum eller persille

1,5 dl olivenolje

50 g revet parmesanost eller annen smakfull lagret hvitost

Rist/stek pinjekjerne/valnøtter i en stekepanne til de er gylne uten å bli brune. Legg persille/basilikumbladene, pinjekjerner og hvitløk i en hurtigmikser og kjør til en grov blanding. Spe med olje i en tynn stråle. Tilsett revet ost helt til slutt. Smak til med salt.

Tips: Pesto kan oppbevares i kjøleskapet i et tett glass i 3-4 dager.