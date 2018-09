Under lanseringen av de nye iPhonene skrøt Apple av at telefonene er mer robuste enn før. Ikke bare skal de tåle å ligge under vann i 30 minutter, men også andre væsker, som saltvann, te og øl.

TV 2 hjelper har sammen med Lyd & Bilde tatt de på ordet.

Jonas Ekelund fra det kjente teknologimagasinet har testet den største av de største av de nye telefonene. Mobilen er uten tvil god, men om den lever opp til prisen er en annen sak.

Enorm skjerm

Rent fysisk er iPhone XS Max like stor som iPhone 8 Pluss, men den største forskjellen er selvfølgelig den heldekkende skjermen.

Den store OLED-skjermen er fantastisk, mener Jonas Ekelund. Foto: TV 2 hjelper deg

– Telefonen er reelt stor, den har altså den største skjermen på markedet, sier Ekelund imponert.

Uten de gamle kantene blir skjermen 6,5 tommer stor, en hel tomme større enn skjermen til iPhone 8 Pluss.

Ytelsen har også forbedret seg en hel del, noe journalisten har undersøkt.

– Våre tester viser at den er 30 prosent raskere enn iPhone X og hele 47 prosent raskere enn nærmeste Android-konkurrent.

Nyttig under tung bruk

Men legger man merke til denne forbedringen? Ikke under normal bruk, svarer Ekelund.

– Til bruk av Facebook, mail, browsing og lignende vil man ikke merke noe.

På tyngre oppgaver derimot, vil man merke forskjell.

– Om man spiller, ser film eller redigerer bilder, da trenger man litt ekstra hestekrefter. Da kommer prosessorkraften godt med, legger Ekelund til.

En ny måte å redigere bildene på iPhone heter «bokeh», som lar deg justere fokus på bildenes bakgrunn.

Det er verdt å merke seg at effekten gjøres optisk på kameraet bak, og digitalt på «selfie-kameraet». Dette vil utgjøre en viss kvalitetsforskjell i effekten, kameraene imellom.

Til venstre brukes «selfie-kameraet», til høyre kameraet bak.

Prisen trekker ned

Apple hevder at mobilen tåler mer, derfor kjøpte TV 2 hjelper deg en mugge øl og slapp mobilen til 16.790 kroner oppi.

Etter noen minutter ble den tatt ut og tørket – og den funket helt fint. Foruten at den ga fra seg en vag eim av øl.

Den store skjermen er fantastisk å se på, samtidig som den store lagringsplassen gir deg nok av plass å ha bilder og film på.

Selv om iPhone XS Max tåler mer og er raskere enn tidligere modeller, må man spørre seg om prisen er verdt det. Batteritiden er fortsatt ikke fantastisk, til tross for at det er det beste hittil.

Alt i alt ender telefonen på terningkast 5.