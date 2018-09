Skal du reise hit i høstferien, må du ta med paraply og vindjakke

Lavtrykkene står nemlig nærmest i kø i Norskehavet og de bringer med seg skikkelig høstvær langs store deler av kysten på Vest- og Midt-Norge.

– Vestlandet får flere lavtrykk som kommer innover Norskehavet. Det gir regn og regnbyger nesten hver dag ut denne uken og ut neste uke.

L-L-L: Lavtrykkene står i kø i Norskehavet. Grafikk. StormGeo

Det er særlig lørdag og søndagen som utpeker seg da det er ventet 60-80 millimeter i området fra Boknafjorden i Rogaland og nordover til Nordfjord i Sogn og Fjordane.

Regn-rekord

Dermed ligger det an til at nok en regnrekord kan ryke i Bergen.

Værentusiast Robert Næss sier til BT at regn-rekorden for september fra 1986, da det regnet 477 millimeter, ligger an til å bli slått. Onsdag hadde nedbørmengden passert 420 millimeter og rekorden ligger an til å ryke i løpet av de neste dagene.

Stort bedre blir det ikke i de midterste fylkene, som også blir hardt rammet av lavtrykkene i Norskehavet.

– Midt-Norge og Nordland vil også få sørvest og nordvestlig kuling og regnbyger fremover, forteller Tveita.

Gult farevarsel!

Fra torsdag er det imidlertid ventet at temperaturene vil falle, og snøgrensa vil krype ned mot 200 til 400 meter i Sogn og Fjordane og i Hordaland og Rogaland vil snøgrensen være nede i 500 meter fra fredag. Dette kan skape store problemer og kaos på veiene for helgeutfarten.

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut gult farevarsel for Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Folk må være forsiktige. Snøbyger og nullføre kan by på trøbbel for trafikantene, sier meteorolog Anne Solveig Andersen til NRK.

Temperaturene stiger imidlertid allerede natt til fredag, når et kraftig lavtrykk kommer inn I Norskehavet med økende sørvestlig kuling. Da stiger snøgrensen raskt til 600-800 meter, og så over 1000 meter i løpet av lørdagen.

Fint høstvær i øst

Innbyggerne i fylkene som faktisk har høstferie til uken, kan imidlertid stort sett glede seg over stabilt og fint høstvær. Det blir stort sett fint vær og temperaturer på rundt 13 - 14 grader. Det kan imidlertid komme en del vind langs kysten, og tirsdag og torsdag kan det komme nedbør.

– På lørdagen kan det forbigående være en del skyer og litt regn nord for Mjøsa kan de få litt regn. Ut over i uken så blir det lange perioder med sør-vestlig vind, noe som betyr stort sett oppholdsvær, men på tirsdagen og torsdagen kan det komme litt regn enkelte steder, sier Tveita.

Bra lengst nord

Også finnmarkingene kan derimot glede seg over høyst brukbart høstferie-vær. Det vil imidlertid være kaldt fremover.

– Finnmark er heldige og får lettere vær enn resten av landet i på lørdagen, men natt til søndag og søndag kommer det regn der også. Da kan snøen komme ned mot 400 meter. Ut over i uken ser stort sett bra ut for Finnmark, kun litt nedbør av og til. Det er området rundt Lofoten som får mest nedbør, mens Troms og Finnmark får stort sett oppholdsvær slik det ser ut nå. Temperaturene vil ligge på 4-5 grader på det meste i Troms og Finnmark, og det kan fort bli minusgrader på nattestid, avslutter meteorologen.

STORM.NO: Sjekk langtidsvarsel for ditt sted her