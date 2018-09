Her er fem mulige utfall

Brett Kavanaugh (53) er Donald Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer i USA. Nominasjonsprosessen har imidlertid blitt preget av overgrepsanklager mot kandidaten.

I alt tre kvinner har anklaget Kavanaugh for seksuell trakassering og voldtektsforsøk på 80-tallet. Den første som sto fram var psykologiprofessor Christine Blasey Ford (51), og torsdag skal Ford og Kavanaugh møte til åpen høring i Senatets justiskomité.

Høringen vises på Nyhetskanalen og TV2.no fra 16.30

Enormt press

Høringen omtales som ekstraordinær, og presset på Ford er ekstremt.

– Republikanerne og presidenten står ved Kavanaugh, og vil ha denne høringen for å høre at han under ed tilbakeviser alle beskyldninger. Det store åpne spørsmålet er hvordan Ford vil framstå i denne settingen. Hun har inntil i dag vært en privatperson, men nå skal millioner av mennesker verden over granske henne og troverdigheten hennes, sier redaksjonssjef for Associated Press i Washington D.C.

Ford anklager Kavanaugh og en annen jevnaldret gutt for å ha holdt henne fast, antastet og forsøkt å kle av henne på en fest i Maryland på 1980-tallet. Ford var da 15 år og Kavanaugh 17.

Detaljene rundt det som skjedde vil komme fram under høringen der begge parter vil spørres ut. Ford er førstemann ut.

Fem scenarioer

I senatet må alle demokrater og minst to republikanere gå mot Kavanaughs kandidatur for å stoppe utnevningen. Det knyttes spesielt spenning til de to republikanske senatorene, Susan Collins fra Maine, og Lisa Murkowski fra Alaska. De har uttrykket ønske om å høre Fords side av saken før de tar stilling til presidentens nominasjon.

Vi kan se for oss fem hovedscenarioer etter høringen.