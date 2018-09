– Martine har fått spørsmål på bloggen om vi er sammen enda fordi vi ikke har lagt ut så mange bilder sammen på sosiale medier, forklarer Sæterstøl.

Han forstår hvorfor det dukker opp rykter, men avkrefter at det er trøbbel i paradis.

Tvert imot.

Sjokkerte kjæresten

– Sånn som det ligger an nå, så kommer vi ikke til å slå opp. Vi skal jo være sammen for alltid. Hvis vi er like lykkelige som nå frem til vi dør, så er vi sammen for alltid, sier Sæterstøl.

Lundes umiddelbare reaksjon på kjærestens uttalelse er en blanding av sjokk og glede.

Da forteller Sæterstøl at det ikke er noen garanti for en lykkelig slutt.

– Det kan jo fort skje ting, sier Sæterstøl, før Lunde avbryter:

– Nei nå gir du deg, nå som du var var så søt.

Babyplaner

For Sæterstøl er det viktig at de venter litt med å gjøre de største endringene i livsstilen.

– Det å kjøpe sammen er jo et ekstremt stort steg. Jeg vil styre min egen økonomi og hun får styre sin. Så jeg tenker at jeg kjøper i Bergen og hun i Oslo. Så bor vi hos hverandre når vi er på besøk, forklarer han.

Selv om de tar ting med ro, har de laget en femårsplan for forholdet.

– Da har vi solgt leilighetene og kjøpt noe sammen. Vi har fått stasjonsvogn og laget noen unger, sier han.

Lunde sier at kjæresten har glemt en viktig ting: nemlig bryllup. For Sæterstøl er ikke den delen av planen like viktig.

– Man trenger ikke gifte seg for å vite at man skal være kjærester for alltid. Det er greit at man får litt igjen på skatten, eller hvordan det fungerer, men det tenker jeg ikke på.

Skal vi danse

Paret ble først kjent da de deltok på Paradise Hotel sammen. For tiden er de aktuelle med et annet reality-program, nemlig Skal vi danse.

De fleste lørdagene har Martine Lunde fått litt bedre poengscore enn kjæresten, men forrige lørdag havnet hun likevel blant de tre med færrest stemmer.