Onsdag kveld ble en kvinne i slutten av 40-årene skutt og drept i en leilighet på Oppsal i Oslo.

En mann i 50-årene ble pågrepet onsdag kveld, i boligen hvor drapet skjedde.

Politiet har ikke grunn til å tro at det har vært flere til stede i leiligheten.​

Bakgrunn: Kvinne skutt og drept i leilighet i Oslo.

Onsdag kveld og natt til torsdag har kriminalteknikere jobbet med å sikre åstedet og snakke med vitner.

Siktet for drap

Mannen i 50-årene er siktet for drap og vil fremstilles for varetektsfengsling torsdag klokken 15.

– Siktede er en norsk mann i 50-årene som er bosatt i Oslo. Han er ikke godt kjent av politiet fra før, sier leder ved seksjon for etterforskning for alvorlige voldssaker, Anne Alræk Solem, til TV 2.

AMK-sentralen fikk melding klokken 20.52 onsdag kveld om at en person var skutt i en leilighet på Oppsal.

– I leiligheten var en kvinne og en mann. Kvinnen var hardt skadd og blir etter kort tid erklært død på stedet, sier Solem på en pressekonferanse torsdag.

Seksjonsleder for etterforskning av alvorlige voldssaker, Anne Alræk Solem. Foto: Meek, Tore/NTB Scanpix

Bor i nærområdet

Solem opplyser til TV 2 at det var flere som varslet om hendelsen, men vil ikke kommentere om den siktede mannen var blant de som varslet.

Videre opplyser hun at leiligheten hvor drapet skjedde, ikke tilhørte kvinnen. Politiet vil foreløpig ikke kommentere om det var mannens leilighet.

– Men både siktede og fornærmede bor i nærområdet, sier Solem til TV 2.

– Har politiet mottatt meldinger om voldt knyttet til denne leiligheten eller kvinnen tidligere?

– Det er en av tingene vi undersøker nå, men som sagt er ikke den siktede godt kjent av politiet fra før. Men historikk tilbake i tid er et viktig moment å undersøke for politiet, sier Solem.

Kriminalteknikere har natt til torsdag jobbet på stedet hvor kvinnen ble skutt og drept. Foto: Junge, Heiko/NTB scanpix

Ikke sikker identitet

Politiet har ikke fastslått sikker identitet på avdøde, men er forholdsvise sikre på hva som har skjedd. Derfor er pårørende også varslet.

– Identiteten på avdøde er ikke hundre prosent fastslått, men hvis det er rett person så mener vi at de har kjent hverandre i mange år og at de også har hatt et kort forhold tidligere, sier Anne Alræk Solem til TV 2.​

Avdøde er begjært obdusert. Det ble foretatt innledende avhør av den siktede mannen natt til torsdag. I tillegg er det foretatt avhør av vitner.

Vil samarbeide

Den siktede mannen i 50-årene har forklart seg om foranledningen til drapet.

– Derfor har vi en formening om hva som er foranledningen og motivet her, men vi kommer ikke til å gå ut med informasjon om det, for vi har kun hatt korte avhør av han og vi ønsker å avhøre andre vitner før vi går ut med den informasjonen, sier Solem.

Den siktedes forsvarer, Unni Friis, sier til TV 2 at hennes klient har forklart seg grundig til politiet, og at han ønsker å samarbeide.

– Han har ikke tatt stilling til siktelsen foreløpig, sier hun.