De såkalte mopedbilene har vært en del av den norske bilparken i mange år.

En mopedbil er et kjøretøy på tre eller fire hjul som gjerne ser ut som en "vanlig" bil, bare størrelsen avslører at dette er noe annet.

Mopedbilene er nemlig svært kompakte, både i lengde, bredde og høyde. De har motorvolum på maksimalt 500 ccm og ikke mer enn 6,8 hestekrefter. Toppfarten skal ikke overskride 45 km/t.

Selv om disse har "moped" i navnet, kan de ikke uten videre kjøres selv om har lov til å kjøre moped. Her gjelder det nemlig i dag en aldersgrense på 18 år.

Men det ønsker Samferdselsdepartementet å gjøre noe med.

La 16-åringer kjøre dem

De har bedt Vegdirektoratet sende på høring et forslag som gjør at aldersgrensen for å kjøre mopedbil senkes fra 18 til 16 år.

Tor André Johnsen er stortingsrepresentant og veipolitisk talsmann i FrP.

FrPs veipolitiske talsmann Tor André Johnsen er meget godt fornøyd:

– Jeg mener det helt klart er en fordel at 16-åringer kan få kjøre mopedbil. Det vil gi mer erfaring og bedre kjøreferdigheter. De vil lære å beherske en bil, lese og forstå trafikken slik at overgangen til en ordentlig bli vil bli langt enklere når de fyller 18 år.

Nærmer seg svenske regler

Videre har man også bedt Vegdirektoratet lage et forslag om at personer som har førerkort for traktor kan få M147-førerkort etter gjennomføring av et sikkerhetskurs.

Mopedbiler sorterer under førerkortklasse M147 som gjelder tre- eller firehjuls moped. I dag må man være 18 år gammel for å kunne kjøre mopedbil over 150 kilo. Med denne endringen legger man seg nærmere reglene slik de er i Sverige.

Ligier er et av mopedbil-merkene som satser på modeller som ser ut som personbiler, bare i miniatyr.

Ser ut som vanlige biler

– Jeg vil hevde at det også er vesentlig tryggere og sikrere med en mopedbil enn en moped, så jeg ser ingen god grunn til at mopedbilen ikke også skulle være tilgjengelig for 16-åringer. Dette kan bidra til økt trafikksikkerhet, sier Johnsen, i en pressemelding.

De siste årene har det skjedd mye med designet på mopedbilene. Tidligere var det en ikke ubetydelig Postmann Pat-faktor over mange av disse.

Nå ser mange av dem ut som mer vanlige biler, bare i miniatyr. Også innvendig har utviklingen vært betydelig – samtidig som kjørekomforten har blitt langt bedre.​

