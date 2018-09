Åpner døren på gløtt for landslaget: – Stiller opp hvis det er krise

André Hansen har storspilt for Rosenborg denne sesongen.

Men etter å vært i landslagstroppen i flere år, valgte sisteskansen å si nei til videre landslagsspill i fjor høst.

Se hvordan Rosenborg slo Vålerenga i cupen i Sportsnyhetene øverst!

Hansen syntes 50 reisedøgn i året ble for mye, så lenge han «ikke fikk en fair sjanse».

Nå er imidlertid Lars Lagerbäcks førstevalg Rune Almenning Jarstein skadet. 33-åringen kjente noe i låret, og ble igjen i garderoben i kampen mot Werder Bremen mandag, som Hertha Berlin tapte 3–1.

Det er usikkert hvor lenge Jarstein er ute av spill, men skaden skal ikke være alvorlig.

– Stiller opp hvis det er krise

Overfor TV 2 Sporten bekrefter Rosenborgs André Hansen at han ikke har lukket landslagsdøren for godt.

– Jeg har sagt til Lars Lagerbäck i tidligere samtaler at jeg stiller gjerne hvis det er krise. Nå vet jeg ikke hva som har skjedd med Rune Jarstein. Og jeg er vel fremdeles bak to andre keepere, så sånn sett er det ikke noen krise. Men hvis tre mann er skadet og ikke kan stille, så skal jeg selvfølgelig stille opp for fedrelandet, sier Hansén til TV 2 Sporten etter seieren mot Vålerenga i cupen.

Hansen fikk sin første kamp med flagget på brystet mot Zambia i 2013, men det ble med kun tre landslandskamper til tross for at han jevnlig var med i de ulike troppene til kamp.

Angrer ikke på valget

Den solide keeperen understreker at han ikke angrer på avgjørelsen om å si nei til landslaget.

– Jeg tok det valget ifjor, og tenkte på det så lenge at jeg egentlig aldri har angret. Det er lett å si at når jeg er i form så burde jeg tatt opp kampen, men jeg forholder meg nøktern til den diskusjonen. Faktum er at Rune Jarstein spiller bra i Hertha Berlin, og Ørjan Nyland har kommet seg til Championship, som er et høyere nivå enn den norske ligaen. Så jeg stiller fortsatt bak i køen, oppsummerer han.

28-åringen har storspilt for Rosenborg siden overgangen fra Odd i 2014. Han mener at formen bare er blitt bedre og bedre med årene.

– Utviklingen fra våren 2015 har bare vært positiv hele veien, innrømmer RBK-keeperen, før han utdyper: