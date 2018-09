​Se EM-oppkjøring med håndballjentene i Danmark. Norge – Polen i Golden League på TV 2 Sport 2 og Sumo kl. 18.45

Håndballjentene spiller denne uken Golden League i Danmark. Den første av to turneringer før EM starter i desember.

32 spillere er i aksjon på A- og rekruttlandslag. Hjemme sitter to som gjerne vil til EM, Camilla Herrem og Nora Mørk.

Herrem ble mor i juli, og spilte sin første offisielle klubbkamp på toppnivå sju uker etter fødselen. Mørk er fortsatt i opptrening etter korsbåndskaden i februar.

Mørk har tidligere sagt til TV 2 at hun tror hun kan spille for fullt i slutten av oktober, og at det er realistisk med EM i desember.

– Jeg skal gjøre alt for å bli klar og håper at Thorir vil ha meg med, så hun i slutten av august.

Men landslagssjefen er skeptisk.

– Når det gjelder Nora, så vil jeg si at det er mye som skal klaffe før det kan bli aktuelt for oss å si at sånn blir det, sier Thorir Hergeirsson til TV 2.

Det er så mange ting som må på plass før vi kommer dit at hun kan kvalifisere seg til laget. Det vil si å spille nok kamper i klubb for å være forberedt til mesterskap.

Det er første bud.

– Utgangspunktet nå er at vi forbereder oss uten Nora, for vi vil gjerne ha med Nora i mange år fremover. Jeg føler det er der vi står.

Han mener at Mørk og Herrem blir to vidt forskjellige saker.

– Når det gjelder Camilla, er det realistisk at hun kan være med å slåss om en plass hvis forløpet fortsetter å gå uavbrutt nå. Det betinger at hun er klok i trening, at hun ikke trener for hardt og for mye, for iveren er stor. Det gjelder begge og det er flott, sier Hergeirsson.

– Disse jentene vil alltid. De er veldig dedikerte og motivasjonen er ekstrem. Det gjelder mange av dem inkludert Nora og Camilla. De vil tilhøre laget og vil gjøre mye for å komme med. Det er en styrke også, og det hjelper dem i opptreningen etter skader.

Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal ser Nora Mørk daglig i trening i ungarske Györ.

– Når det gjelder henne, vet man aldri og det er alltid muligheter når man jobber så bra og godt.

Så er det jo alltid et spørsmål om hva som er smart. Og der klarer nok hun og de som er rundt å gjøre den beste vurderingen, sier Bredal Oftedal.​