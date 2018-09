Chelsea slo tilbake på Anfield og slo Liverpool 2-1 takket være en magisk matchvinnerscoring av Eden Hazard onsdag kveld.

​Se hvordan Chelsea slo Liverpool på Anfield i Sportsnyhetene øverst!

Men etter kampslutt var det mange som stusset over at Jürgen Klopp løp rett bort til Xherdan Shaqiri og diskuterte heftig med spilleren på gressmatten.

Ifølge The Daily Mail ga Klopp den tidligere Stoke-spilleren en skikkelig skjennepreken i full offentlighet.

Flere bildebyrå tok bilder av disputten, og de underbygger avisens påstander.

På pressekonferansen etter kampen fikk Liverpools manager flere spørsmål om hvorfor han tilsynelatende skjelte ut Shaqiri foran både lagkameratene og motspillere på gressteppet ved kampslutt.

– Vi snakket om frispark

Jürgen Klopp forklarte at årsaken blant annet var at Shaqiri burde insistert på å ta et frispark sent i kampen fremfor kaptein Jordan Henderson.

Liverpools manager ønsket at Shaqiri skulle ta frisparket for å finne Mohamed Salah som lå helt ledig ute på kanten.

Henderson siktet på Dejan Lovren, men situasjonen ble enkelt klarert av Chelsea-spillerne.

– Jeg snakket med ham (Shaqiri) om et frispark, det siste vi hadde. Vi ønsket at Salah skulle ligge bredt på kanten, og at Mo skulle fått ballen. Alle spillerne lå i samme området der vi slo innlegget, sa en ærlig Klopp på pressekonferansen.

– Om vi kunne gitt ballen til Salah og sendt ham ut i en en-mot-en-situasjon, så hadde det ikke vært så ille. Det jeg snakket med Shaqiri om var frispark, ikke noe annet, slo Liverpool-sjefen fast.

– Du bør spørre ham om hvorfor

Klopp ga uttrykk for sin frustrasjon med flere av Shaqiris valg under kampen. Det var spesielt ett øyeblikk som frustrerte manageren.

– På 1-0 var Shaqiri helt alene inne i 16-meteren, og kanskje du bør spørre han hvorfor han ikke skjøt i den situasjonen, konkluderte en skuffet Klopp.

Lørdag møtes som kjent Liverpool og Chelsea igjen, denne gang i Premier League og på Stamford Bridge. Da får Shaqiri en mulighet til å rette opp feilene han gjorde onsdag.

Oppgjøret har kampstart klokken 18.30 og sendes direkte på TV 2 Premium og TV 2 Sumo.