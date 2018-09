Bodnar er jurist og jobber som ombudsmann for menneskerettigheter i Polen. Adam Bodnar har markert seg demokratiforkjemper, forsvarer av grunnleggende menneskerettigheter og beskytter av minoriteter, heter det i begrunnelsen fra Raftostiftelsen.

Kjemper mot hatkriminalitet

Han har i særlig grad satt fokus på å bekjempe hat-prat og vold mot homofile og lesbiske, funksjonshemmede, kvinner, migranter og etniske minoriteter i Polen.

«Etter at Lov og Rettferdighetspartiet i Polen (PiS) vant valget i oktober 2015, har partiet brukt sitt flertall i nasjonalforsamlingen til å innføre en rekke lovendringer som begrenser domstolenes uavhengighet. De nye lovene innskrenker sivilsamfunnets innsyn og påvirkningsmuligheter, og gir regjeringen mulighet til å kontrollere statlige medier. Utsatte gruppers rettigheter er gjentatte ganger satt til side», skriver Raftostiftelsen i sin begrunnelse.

Bodnar peker på hvordan regjeringens politikk bidrar til økt fremmedfrykt og legitimerer hat mot utsatte grupper:

Adam Bodnar og andre uavhengige menneskerettighetsforkjempere er under hardt press i Polen. Foto: HFPC

– Dette er en tid da ord blir til handling. En gang i uken, eller annen hver uke får vi meldinger om rasistisk motivert vold, har Bodnar sagt til Radio Poland.

Utsettes for hets og trusler

Bodnar jobber tett på mennesker i en vanskelig situasjon i Polen, og viser sterkt engasjement for deres grunnleggende menneskerettigheter, og vektlegger viktigheten av uavhengige domstoler.

Bodnar og andre uavhengige menneskrettighetsforkjempere i Polen er under sterkt press i Polen. De utsettes for sterk kritikk, hatefulle ytringer, hets og trusler. I tillegg har ombudsmannens budsjett blitt betydelig redusert, og medlemmer av regjeringspartiet undergraver institusjonens rolle.

Avslørte CIA-tortur

Adam Bodnar har kritisert Polens anti-terrorlovgivning for å bryte internasjonale menneskerettighetsstandarder. Han har også vært medlem i Helsinkikomiteen i Warszawa. Han fikk internasjonal oppmerksomhet i 2014 da han var pådriver for avsløringen av at CIA holdt to terrormistenkte personer fanget i en polsk militærleir i all hemmelighet.

Som embedsmann kan ikke Adam Bodnar motta prispengene som følger med Raftoprisen. Raftostiftelsen vil gi pengene til polsk sivilsamfunn som arbeider for menneskerettigheter.