– Jeg synes alltid det er veldig tøft når folk spør meg om jeg har søsken. Da må jeg fortelle at jeg en gang hadde to, men at jeg nå har en. Jeg merker i ryggraden når jeg forteller dette, sier Jan Gunnar Solli til TV 2.

Følsom dans

Lørdag skal 35-åringen danse en svært følsom samba med sin dansepartner Rikke Lund.

Dansen er dedikert til hans avdøde søster Mette, som døde av kreft for åtte år siden. Hans andre søster, Tove Solli er nå en stor støtte og sitter i salen på lørdag.

– Dansen kommer til å bli følsom, men det blir også et fint øyeblikk. Jeg har forberedt min andre søster på at dette blir en dans som vekker et sterkt minne, sier Jan Gunnar til TV 2.

SØSKEN: Jan Gunnar sammen med søstrene Mette Solli (til venstre) og Tove Solli. Foto: Privat

Fine øyeblikk sammen

Da han mistet søsteren fikk han en lærdom som satte ting i perspektiv og endret måten han nå tenker på.

– Det er litt fint i etterkant at man klarer å tenke på de fine øyeblikkene man hadde sammen. Man kan miste noen man er veldig glad i, men alternativet med at man ikke klarer å gå videre, er jeg glad for at jeg ikke havnet i, sier Jan Gunnar.

SØSKENKJÆRLIGHET: Jan Gunnar sammen med storesøstrene tidlig på 80-tallet. Foto: Privat

Positive tilbakemeldinger

Jan Gunnar forteller at de som kjenner familien Solli vil kjenne seg igjen fremførelsen hans på lørdag.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger på at jeg skal dedikere dansen til min søster som gikk bort. Målet mitt er å lære dansen så bra at uansett hvordan jeg selv takler det, så skal jeg komme i mål. Det gir motivasjon til å øve mye denne uken, avslutter Jan Gunnar.