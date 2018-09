Bill Cosby kom til fengselet tirsdag kveld etter å ha blitt dømt til fengsel i mellom tre og ti år for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand.

Fengselet i Pennsylvania – med forkortelsen SCI Phoenix – er ifølge fengselets nettsider splitter nytt og topp moderne.

Institusjonen har 3830 sengeplasser og ble tatt i bruk 9. juli i år. Fengselet har 1200 ansatte.

Kjøttboller og ris

Bill Cosby var i godt humør da han møtte til soning, forteller en talsperson for fengselet til CNN. 81-åringen fikk utdelt fengselsuniform, toalettsaker, sengetøy, håndklær og sko. Cosbys første måltid i fengsel var kjøttboller med ris, grønne bønner, potetmos og saus.

Komikeren skal sone i en enecelle vegg i vegg med sykestuen, opplyser fengselet i en pressemelding. Han vil få lov til å snakke i telefon og ta imot besøk i henhold til fengselets regler. Cosby får også muligheten til å trene.

CELLA: Her tilbringer de innsatte kvelder og netter. Foto: Pennsylvania Department of Corrections

– Vi tar alle nødvendige hensyn for å ivareta Cosbys sikkerhet og generelle velferd i vår institusjon. Det langsiktige målet er at han plasseres blant andre innsatte og tar del i programmene han skal gjennom i løpet av soningen, sier fengselssekretær John Wetzel i pressemeldingen.

MØTTE TIL SONING: Bill Cosby er dømt til fengsel i mellom tre og ti år. Foto: Pennsylvania Department of Corrections

Som en hvilken som helst fange

​​Cosby ønsket ikke å ha familien til stede i retten da han fikk straffen for å beskytte dem mot pressen. Onsdag snakket han imidlertid med kona Camille på telefon. En anke er i ferd med å bli utarbeidet, sier Cosbys talsperson Andrew Wyatt til CNN.

Nye innsatte går gjennom en evaluering for å bestemme hva slags soning som passer for den enkelte. Fengselssystemet i USA er tilrettelagt for eldre, og ett anlegg har en hjemmehjelplignende tjeneste for de som trenger det.

Amy Worden, pressemedarbeider i det amerikanske fengselsvesenet, sier til CNN at Cosby ikke vil bli behandlet annerledes enn andre innsatte.

– Vi har hatt høyprofilerte innsatte tidligere, og jeg er sikker på at vi vil få det igjen, så det er ikke så uvanlig. Han vil bli behandlet som andre innsatte, sier Worden.