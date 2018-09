Se sammendrag fra kampen i Sportsnyhetene øverst på siden!

Sevilla - Real Madrid 3-0

Muligheten til å få tre poengs luke til tittel- og erkerival Barcelona var stor da Real Madrid entret gresset på Sevillas hjemmebane Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sent onsdag kveld.

Noen minutter i forveien hadde nemlig Barcelonas stjernegalleri gått slukøret av banen etter 1-2-tapet for tabelljumbo Leganés. Men Real Madrid maktet ikke å dra nytte av katalanernes feilskjær.

For i en bemerkelsesverdig førsteomgang avgjorde Sevilla kampen etter to scoringer av AC Milan-utlånte André Silva og én av spisskollega Wissam Ben Yedder. Tapet var Real Madrids første for sesongen, og det er første gang siden 2015 at både Real Madrid og Barcelona taper på samme dag, ifølge Goal.com.

Mens Barcelona hvilte blant andre Luis Suárez og Jordi Alba, sparte ikke Real Madrid-trener Julien Lopetegui i sin startellever. Stjernene maktet likevel ikke å tukte et solid Sevilla-lag.

– Vi spilte ikke som har har gjort så langt denne sesongen, oppsummerer Casemiro overfor klubbens hjemmeside.

Den spanske hovedstadsklubben har nemlig fått en solid start på livet etter Cristiano Ronaldo i både La Liga og Champions League. Tapet for Sevilla og uavgjortkampen mot Athletic er de eneste gangene Real Madrid ikke har stått igjen med seier denne sesongen.

– Hverken spillerne eller treneren var på sitt beste i den første omgangen, sier Lopetegui.

– Vårt problem var at Sevilla åpenbart var bedre enn oss, spesielt i den innledende fasen. De scoret to ganger og var veldig effektive tidlig i kampen. Vi var nest best i den første omgangen, og det var jevnere i den andre, men vi bommet på flere store sjanser som tok livet av det lille håpet vi hadde. Det var en svak prestasjon fra vår side, og Sevilla vant fortjent.

Nederlaget borte mot Sevilla er Real Madrids sjette av sju mulige i ligaen og legger press på dem før helgens storkamp mot byrival Atlético hjemme på Santiago Bernabéu.

Til tross for nederlagene ligger Barcelona og Real Madrid på delt tabelltopp i La Liga. Atlético følger to poeng bak, med Sevilla, Alavés, og Espanyol følger bak poenget der igjen.