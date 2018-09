Har du fått med deg den nye «skjermtid»-innstillingene etter den nyeste oppdateringen av operativsystemet iOS?

Skjermtid-funskjonen gir mobilbrukeren oversikt over eksakt hvor mye tid man bruker på telefonen og hvordan du bruker de ulike appene.

Hjelpemiddelet skal blant annet hjelpe mot mobilavhengighet ved at man setter tidsgrenser for hvor mye man kan bruke telefonen, eller de ulike appene hver dag.

Bruker du for eksempel for mye tid på Facebook, kan du sette en maksgrense på 30 minutter bruk om dagen.

Funksjonen fungerer også som foreldrekontroll ettersom den gir foreldre muligheten til å sette konkrete restriksjoner for barnas mobil- og brett-bruk.

Du kan lese mer om funksjonene hos Apple.com.

Dersom begge har iPhone kan foreldrene via «familiedeling» gå inn og sette opp regler for barnets telefon. På denne måten kan tilpasse når på dagen telefonen rett og slett skal være «stengt», appgrenser, begrenset innhold og personvern.

En kjærkommen mulighet for mange foreldre som er opptatte av å begrense barnets mobil, eller brett-bruk.

Utnytter smutthull

Men ifølge tech-nettstedet TheNextWeb har barna allerede funnet utspekulerte måter å utnytte «smutthull» i systemet. I en forum-tråd hos nettsamfunnet Reddit, fremgår det hvordan «mini-hackerne» opererer.

NEDETID: Apple har rullet ut flere muligheter for å begrense din egen og barnas skjermbruk.

En fortvilt Reddit-bruker beskriver hvordan hans syv år gamle sønn har funnet ut at han kan slette spill-appene som er låst og deretter re-installere dem fra App Store. Ettersom all spillhistorikken er mellomlagret på iCloud, kunne han fortsette spillingen fra der han slapp.

Dette kan imidlertid overstyres fra foreldrenes side ved å huke av for at det ikke skal være lov å installere apper.

En annen forelder forklarer hvordan poden sender YouTube-videoer til seg selv gjennom Messenger-appen. Dermed kan han fortsette å se videoer inne i Messeger-appen selv om YouTube-appen er låst.

Endrer tid og dato

En annen skriver i en hjelpetråd til Apple at hans 13 åring i løpet av to minutter fant ut hvordan han kunne omgå «nedetid»-innstillingen som låser enheten for bruk i en gitt periode. 13-åringen går rett og slett inn og endrer dato og klokkeslettet manuelt, og åpner dermed opp enheten for bruk igjen.

SUKSESS! Barn kan være svært så sofistikerte når det kommer til å skaffe seg tilgang til mobil- og nettbrett.

Vedkommende har ikke fått noe godt svar på hvordan man kan hindre at dette blir gjort, men får følgende svar fra en bruker som skriver at han jobber med IT-sikkerhet.

– I løpet av årene har jeg sett barn, inkludert mine egne, som gjør ting som selv myndighetenes sikkerhetsansatte eller hackergrupper ikke kunne gjort noe bedre. Det er bare å gi opp med en gang.