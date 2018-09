I løpet av 2018 vil nordmenn ha handlet for nærmere 145 milliarder kroner, viser anslag fra det danske selskapet DIBS Payment Service. Det er en økning på hele 17 prosent fra 2017, opplyser selskapet i en pressemelding.

Undersøkelsen er utført av YouGov og baserer seg på intervjuer av 7000 personer mellom 15 og 74 år i Norden, hvorav 1000 av respondentene er bosatt i Norge.

Flere handler mat

– Abonnementer blir stadig mer populære. Selv om det fortsatt er TV- og musikkstrømming det går mest i, dukker det stadig opp nye forretningsideer. Årets analyse viser for eksempel at det er populært å abonnere på dyrefôr, og at det fra 2017 til 2018 har blitt 40 prosent flere nordmenn som abonnerer på matvarer, sier salgsdirektør Johanna Tell i DIBS.

I undersøkelsen fremgår det at 56 prosent av norske forbrukere handlet hos utenlandske nettbutikker de siste tre månedene, og Amazon, eBay og Zalando trekkes fram som internasjonale konkurrenter som har fått stor betydning for norsk netthandel.

Frykter følgene

Virke gikk tidligere denne uken ut og advarte mot «apokalypse» innen varehandelen og varslet norske politikere om at nordmenns kraftige økende handel i utlandet vil føre til dramatiske endringer for norsk handel.

Nordmenns handel i utenlandske nettbutikker økte med 281 prosent fra 2011 til 2017. Norske nettbutikker hadde en vekst på 101 prosent i samme periode.

