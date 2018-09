Bakgrunnen for biljakten var at politiet fikk melding fra jentas ekskjæreste som hadde mottatt bilde av et våpen og var redd, skriver Telemarksavisa.

Det ble gitt tilsettelse til bevæpning ved 03-tiden natt til torsdag, før det ble satt i gang en biljakt fra Vinje, helt opp til Røldal - en strekning på 53 kilometer.

Ved Røldal mistet politiet dem av syne, men bilen ble oppdaget da den kjørte østover igjen.

Deretter fortsatte ferden tilbake til en campingplass ved Vinje. Her pågrep bevæpnet politi de to personene. I bilen ble det funnet et luftvåpen.

Bilen de to kjørte var meldt stjålet.

