Torsdag skal professor Christine Blasey Ford, som har kommet med sterke beskyldninger om seksuell trakassering fra mannen som kan bli USAs neste høyesterettsdommer, Brett Kavanaugh, fortelle sin historie.

Hun var den første av totalt tre kvinner som har kommet med sterke beskyldninger om Kavanaughs oppførsel på 80-tallet.

Natt til torsdag ble det Ford planlegger å si lagt ut på nett.

I teksten skisserer hun hvordan hun først ble kjent med Kavanaugh og hans venn Mark Judge da hun var rundt 14 år, og en fest der de to kompisene skal ha forsøkt å voldta henne.

– Jeg hadde hatt én øl den kvelden. Brett og Mark var synlig fulle. Tidlig på kvelden gikk jeg opp en trang trapp som gikk fra stuen til en annen etasje for å gå på badet. Da jeg kom til toppen ble jeg dyttet bakfra inn på et soverom. Jeg kunne ikke se hvem som gjorde det.

Da skal Kavanaugh og Judge ha kommet inn på soverommet og låst døren. Ifølge Ford skrudde de opp musikken og Kavanaugh begynte å antaste henne.

Christine Blasey Ford 51 år gammel.

Professor i psykologi ved Palo Alto University og forsker ved Standford University School of Medicine.

Har anklaget høyesterettsdommerkandidat Brett Kavanaugh for seksuelt overgrep.

Skal vitne om hendelsen torsdag 27 september for senatets justiskomité.

– Jeg ropte, og håpte at noen i etasjen under skulle høre meg. Jeg prøvde å komme meg unna, men han var tung. Brett klådde på meg og prøvde å ta av klærne mine. Men han slet, fordi han var så full, og jeg hadde en badedrakt under klærne. Jeg trodde han skulle voldta meg, skriver hun.

– Jeg prøvde å rope om hjelp. Da puttet Brett hånden over munnen min for å hindre meg fra å skrike, forsetter hun.

Mens Judge hoppet i sengen skal hun ha greid å komme seg unna, og låse seg inn på badet i etasjen. Judge og Kavanaugh skal da ha forlatt etasjen.

Videre i teksten dokumenterer hun hvem hun først fortalte om hendelsen, når hun kontaktet media og hvorfor hun ønsker å fortelle historien til justiskomiteen.

– Jeg mener det er min samfunnplikt å fortelle hva som skjedde mens jeg og Brett Kavanaugh gikk på skole sammen, skriver hun.

Både Kavanaugh og Judge har tidligere avvist beskyldningene, og ifølge New York Post er det forventet at Kavanaugh igjen vil benekte anklagene torsdag.