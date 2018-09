Onsdag holdt USAs president sin andre solo pressekonferanse som president, og Donald Trump kom med en rekke oppsiktsvekkende uttalelser.

Store deler av pressekonferansen var dedikert til anklagene om seksuell trakassering som omgir nominasjonen av Brett Kavanaugh til vervet som høyesterettsdommer i landet, en posisjon dommerne har livet ut.

Tre anklager

Til nå har tre kvinner rettet grove anklager mot dommerens oppførsel mot kvinner på 80-tallet, og den første av dem, professor Christine Blasey Ford, skal vitne i Senatets justiskomité i Washington torsdag.

Kavanaugh har avvist anklagene.

Under pressekonferansen spør en reporter hvorvidt det Ford sier torsdag kan få han til å endre mening, og trekke nominasjonen.

– Hvis jeg trodde at han var skyldig, ja, selvfølgelig. Jeg har lyst å se. Jeg håper jeg får sett det. Jeg har møter med en rekke land i morgen, men jeg vil få det med meg på en eller annen måte, svarer Trump.

Anklaget selv

Under pressekonferansen uttalte han også at hans egen historie med å bli anklaget for seksuell trakassering har påvirket meningen hans om saken.

– Jeg har hatt masse falske anklager mot meg, skikkelig falske anklager. Jeg har venner som har fått falske anklager mot seg. Folk vil bli berømte. De vil ha penger. De vil ha hva som helst. Så sånn jeg ser det, ser jeg saken på en annen måte en noen som sitter hjemme og ser på tv, som sier «Dommer Kavanaugh det og det». Dette har skjedd meg mange ganger, sier Trump.

– Så når du spør om det påvirker tanketangen min mot dommer Kavanaugh, absolutt, følger han opp.

Under pressekonferansen uttalte Trump også at Kina respekterer han på grunn av hans "veldig, veldig store hjerne", samt at han kanskje vil utsette torsdagens møte med visejustisminister Rod Rosenstein, der det har vært forventinger om at ministeren skulle få sparken.