​Han ble identifisert av britisk politi som Ruslan Boshirov for to uker siden. Nå har britisk etteretning funnet ut at hans virkelige navn er Anatoliy Vladimirovich Chepiga, skriver Sky News.

Med det ekte navnet kommer også den sanne fortiden frem. I 2014 ble han hedret som helt av Russland for hans innsats i krigen med Ukraini og Tsjetsjenia.

Slettet Tweet

Nyheten om avsløringen ble først skrevet på Twitter av Storbritannias forsvarsminister Gavin Williamson.

– Den ekte identiteten til en av de siktede i Salisbury-drapet har vist seg å være en russisk oberst. Jeg vil takke alle som har bidratt i etterforskningen, skrev han på Twitter.

Denne Twitter-meldingen ble senere slettet. Den britiske etteretningen, Scotland Yard har nektet å kommentere saken ifølge Daily Mail.

– Dro for å se Stonehenge

I et intervju med den statskontrollerte russiske nyhetskanalen RT sier de to mistenkte at de kom til Salisbury 3. mars og prøvde å spasere i byen, men orket ikke fordi det lå så mye snø i gatene.

– Selvsagt dro vi dit for å se Stonehenge og Old Sarum, men vi kunne ikke gjøre det fordi det var gjørme og slaps overalt. Byen var dekket av dette slapset. Vi ble våte og tok første tog tilbake til London, sier de til RT.

Storbritannia siktet sist uke de to mennene Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov, eller Anatoliy Chepiga som han heter, for å ha forsøkt å drepe den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia med nervegiften novitsjok i Salisbury i mars.

Russland har hele tiden blitt anklaget for å stå bak drapet, dette har de på sin side nektet.