Leganés-Barcelona 2-1

Se scoringene i Sportsnyhetene øverst.

Foran 12.200 tilskuere på Estado Municipal de Butarque tok miniputten Leganés luven av Barcelonas superstjerner.

Det så oppskriftsmessig ut da Philippe Coutinho, assistert av Lionel Messi, ga Barcelona ledelsen i det 12. spilleminutt.

Men i løpet av to minutter i andre omgang gikk alt galt for Barca mot tabelljumboen før runden.

Først utlignet Nabil El Zhar, før Oscar Rodriguez ga miniputtene ledelsen.

Leganés lå sist i La Liga med bare ett poeng på sesongen første fem kamper.

Gigantene fra Barcelona hadde på sin side ikke tapt og lå på toppen av tabellen.

Gjestene startet med et sterkt lag, men uten for eksempel Luis Suárez. Uruguayaneren kom inn i andreomgang, uten at han kunne hindre katastroferesultatet.

Leganés trenes av eks-Southampton-manager Mauricio Pellegrino, som ifølge Marca traff perfekt med kamptaktikken.

Avisen skriver at Barcelona var svake bakover, og var ikke like skarpe som vanlig fremover.