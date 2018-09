Klokken var litt over to på ettermiddagen den 9. mars i år da en MC-fører i 40-årene omkom i Trondheim. Det skjedde etter en kollisjon med en lastebil.

Ulykken skjedde ved avkjøringen til E6 i Bratsbergvegen.

Nå vil politiet straffe føreren av lastebilen, en 23 år gammel mann fra Vestfold. Statsadvokatene i Trøndelag har tiltalt ham for uaktsomt drap og for ikke å ha opptrådt hensynsfullt og varsomt.

Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at lastebilføreren svingte til venstre og krysset motgående kjørefelt uten å forvisse seg om at det ikke kom kjøretøy imot.

I det øyeblikket kolliderte han med MC-føreren som traff lastebilen ved høyre forhjul. Han ble erklært død på stedet.

Føreren av lastebilen forsvares av advokat Odd Robert Aksnes. Han har ikke besvart hendelsen fra TV 2, og det er derfor ukjent hvordan 23-åringen stiller seg til skyldspørsmålet.

I tiltalebeslutningen er det tatt forbehold om at aktor vil legge ned påstand om å frata mannen førerkortet. Saken kommer opp for Sør-Trøndelag 19. november og det er satt av tre dager til hovedforhandlingen.