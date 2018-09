Anne-Merete Huse har kjempet lenge for sin eldre pappa som på sykehjem får servert masseproduserte middager. Maten er vakuumpakket og fraktet fra Bergen, 500 kilometer unna. Slik har situasjonen for de eldre på sykehjemmet i Sørum kommune vært lenge.

Nå går Huse til kamp mot politikerne.

– Jeg er så spent. Nå begynner jeg nesten å grine. Det har vært så tøft, sier hun.

Onsdag fikk kommunestyret i Sørum smake på maten som de eldre får servert. Ordfører i Sørum kommune, Marianne Grimstad Hansen, sier at hun likte maten.

Likte maten

– Hvordan smakte det her da?

– Jeg synes det var godt.

– Er dette et verdig måltid for de eldre?

– Ja, det tenker jeg at det er, sier Hansen.

Huse mener middagen som ble servert hos kommunepolitikerne var av bedre kvalitet enn det faren hennes og de eldre ved sykehjemmet får.

– Det er første gangen jeg ser at sausen er så tykk. Det er en kokk bak der, ser jeg. Det er ikke en kokk der faren min bor, sier Huse.

Munnhuggeri

De pårørende raser over tilbudet de eldre får. Nå har det blitt samlet inn nesten 2400 underskrifter for å få kjøkkenet tilbake i stedet for den langreiste maten.

Da overskriftene ble overlevert fra pårørende Huse til ordfører Hansen, ble det litt temperatur.

– Når jeg forteller hva min far og de andre eldre får servert på sykehjemmet, så sitter ikke jeg og lyver, sier Huse.

– Det dette handler om er en stor frustrasjon hos deg, kontrer ordfører Hansen tilbake.

– Nå legger du ansvaret over på meg, igjen sier Huse.

Håper på løsning

Ordføreren vil nå se nærmere på saken.

– Vi skal ha en brukerundersøkelse nå som vi har kommet inn i gode rutiner og fått det på plass, for å se om den misnøyen er så stor som den er fremstilt i media, sier Hansen.

Anne-Merete Huse håper dette vil gi bedre løsninger for de eldre i Sørum Kommune.

– Jeg er ingen politiker. Jeg er fremdeles bare en datter som vil at de eldre skal ha det bra og å få det de har fortjent, sier Huse.