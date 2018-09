Den tidligere amerikanske presidenten Barack Obama var onsdag i Oslo i forbindelse med Oslo Business Forum.

Da skrøt han blant annet av Norge.

Under visitten i Oslo bodde han på The Thief på Tjuvholmen, og benyttet det strålende været til å ta en spasertur i kveldssolen.

«Hangin' with Obama»

Det var megler Kjell Magne Solli som sikret seg video av presidenten på tur med sine mange livvakter.

«Just hangin’ with Obama», skriver Solli i videoen han har lagt ut på Instagram.

Han hadde nettopp kommet hjem til leiligheten på Tjuvholmen i ettermiddag da han så mange politibiler i nabolaget.

– Jeg skjønte etter hvert at han skulle gå ut og gå seg en tur, og da gjaldt det å filme det, humrer Solli.

I videoen, som er filmet fra leiligheten, ser man ekspresidenten som går tur ute på brygga på Tjuvholmen. Obama er akkompagnert av seks sikkerhetsvakter. Han drikker en kopp kaffe mens han ser utover havet i det pene været som var i hovedstaden onsdag ettermiddag.

Holdt foredrag

Det er Christoffer Omberg (24) og Marius Røed Wang (25) er årsaken til Obamas tilstedeværelse i hovedstaden.

Omberg og Wang droppet ut av BI for å bli gründere av Oslo Business Forum, og i dag kunne de skryte av å få Amerikas tidligere president til sin konferanse.

– Barack Obama gikk inn som president i 2009. Det var omtrent da den første iphonen ble lansert. Og da kan man tenke på alle de teknologiske endringene han har vært gjennom i sin presidentperiode, forklarte Wang til TV 2 tidligere.

3.000 publikummere var på plass på X-meeting point på Hellerudsletta i Skjetten utenfor Oslo for å se den tidligere presidenten. Det er 36 år gamle Birgit Liodden som har fått æren av å lede seansen med Obama.

Obama har holdt en lav profil etter at han gikk av i januar 2017. Kun én gang tidligere har han holdt en tale i utlandet etter at han flyttet ut av det Hvite Hus. Det var i Sør-Afrika i juli i år i anledning 100-årsdagen for Nelson Mandela.

Massive sikkerhetstiltak

Det er politiet som har ansvaret for at han skal være trygg, og det krever en enorm sikkerhetspakke. Det var tydelig da han gikk tur på Aker Brygge i kveldstimene.

– Vi har sikring på Obama uansett hvor han ferdes. Vi skal gjøre alt vi kan for å ha ham sikker. Vi har en sikkerhetspakke som er tilstrekkelig for å sikre sikkerheten rundt ham. Dette er naturligvis på bakgrunn av hans tidligere stilling som president, sier Tor Gøttum, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Selv om sikkerheten er stor, er det ikke i nærheten av det samme som da han var president og besøkte Norge.

– Det er annerledes enn da han var president. Da han kom sist, var det helt enestående sikkerhet, så det er ikke på langt nær like mye politi. Men det er likevel en massiv sikkerhetspakke som blir satt i gang når en tidligere president kommer til landet, forteller politiet videre til TV 2.

​