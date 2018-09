Hazard senket Liverpool med kunstscoring

Se Hazards kunstscoring i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Chelsea snudde kampen på Anfield og tok seg videre i ligacupen med to sene scoringer.

Først ved Marcos Alonso-vikar Emerson Palmieri etter en dødball.

Så ved for anledningen innbytter Eden Hazard, som stod for et kunstverk av en scoring.

Først driblet belgieren seg ut til høyreflanken. Han spilte vegg med César Azpilicueta, og driblet Naby Keïta og Alberto Moreno.

Så driblet han Moreno igjen, før han hamret ballen i hjørnet fra skrått hold forbi en sjanseløs Simon Mignolet.

– Det er nivået hans. Ingen fra Liverpool prøver helhjertet å ta fra ham ballen, men det tar ikke vekk kvaliteten. Det er kunst. Det er en nytelse å se på, fullroser TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

– Også er det avslutningen i tillegg, når han først har driblet så mange og bare moser den i mål, beskriver han.

Gjorde flere bytter

Små marginer på Anfield. Sturridge i tverrligger - så oppvisning av Hazard, og 2-1 Chelsea. — Øyvind Alsaker (@TV2Alsaker) 26. september 2018

Som vanlig i en ligacupkamp, gjorde begge lags managere flere bytter fra start – både Jürgen Klopp og Maurizio Sarri med åtte i tallet.

Det var Chelsea som åpnet best på Anfield.

Etter et kvarter spilt slo Cesc Fábregas en utsøkt gjennombruddspasning til Álvaro Morata. Spissen hadde en bra førsteberøring, men lobbforsøket gikk rett på Simon Mignolet i Liverpool-buret.

Ti minutter før pause kom Liverpool til to gode muligheter. Først et Naby Keïta-skudd fra 16-meteren, så en Sadio Mané-heading fra fem meter. Begge ble imidlertid reddet på mesterlig vis av Willy Caballero.

Sturridge med enorm bom og kunstscoring

Like etter pause kom Daniel Sturridge til kampens desidert største sjanse. Han snappet opp et løst tilbakespill fra Andreas Christensen, og rundet keeper. Da han skulle avslutte med den svakere høyrefoten – på åpent mål – sleivet han ballen utenfor.

Så var det Manés tur til å snappe opp et løst tilbakespill, denne gang fra Ross Barkley. Senegaleseren avsluttet på første touch, men igjen stod Caballero i veien for ham.

Minutter senere fikk Liverpool endelig hull på byllen ved Sturridge. Et Naby Keïta-skudd ble reddet av den argentinske keeperen. Chelseas andrevalg i mål slo ballen ut igjen i feltet, hvor Sturridge luktet lunten.

Målsniken tok sats, la seg sidelengs i luften og hamret ballen i mål forbi en utspilt Caballero.​