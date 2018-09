Målkåt Søderlund og lekker lobb sendte RBK til cupsemi

Rosenborg-Vålerenga 2-0

En lekker lobb fra Djorde Denic og en enkel tap-in fra Alexander Søderlund sørget for at Rosenborg slo Vålerenga 2-0 i cupens kvartfinale onsdag.

Den eneste bekymringen etterpå er skaden på Birger Meling.

Denics ledermål kom etter 14 minutter da han ble vakkert spilt gjennom av Mike Jensen.

Denic lobbet like lekkert over Adam Larsen Kwarasey til 1-0.

– Denic har et strålende løp, men det er avslutningen hans som virkelig blir husket etter denne kampen. En nydelig og effektiv chip over en sjanseløs keeper, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Sett bedre og bedre ut

Søderlunds scoring kom åtte minutter ut i andre omgang. Midtstopper Besim Serbecic gjennom høyreback Vegar Eggen Hedenstad med en lekker pasning. Hedenstad slo ballen gjennom hele feltet til en umarkert måljeger. Han satte inn 2-0 i åpent mål.

– Begge målene kommer etter flott angrepsspill fra Rosenborg, men det er også labert forsvarsspill fra Vålerenga, sier Mathisen.

Det var Søderlunds andre scoring på fire dager, etter en periode der han har fått kritikk for lite målteft.

Det kan vise seg å bli viktig for trønderne.

– Han har sett bedre og bedre ut i RBK sine siste kamper, og det er ikke overraskende i og med at han nå er deres klare førstevalg på topp. Spiller Søderlund spiss for Rosenborg i kamp etter kamp vet vi at han kommer til å score mye mål i hjemlig liga og cup. Jeg tror han kommer til å fortsette med viktige scoringer for RBK denne høsten, sier Jesper Mathisen.

– Målet hans er på mange måter ferdigscoret, men det bryr ikke spisser seg om. Det viktigste er å score mål, og det har Søderlund endelig begynt med igjen. Bendtner har en del kvaliteter som ingen andre spillere i Norge har, men når først han er ute viser Rosenborg styrken i stallen sin med at de har en sulten Søderlund til å erstatte dansken. I tillegg har de Vilhjalmsson tilbake fra sin skade, så det har aldri vært noen krise selv om Bendtner er ute.

Skadesmell for RBK

Med seieren slår trønderne følge med Start til cupens semifinale. De to siste kvartfinalene spilles torsdag.

– Det føles godt. Vi gjorde ikke en fantastisk dag, men vi gjorde jobben, sier RBK-trener Rini Coolen til NRK.

Det er imidlertid noe som skaper bekymring.

Oppgjøret startet dårlig for RBK da Birger Meling måtte gå av banen med skade etter bare tre minutter.