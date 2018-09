«Det er med stor sorg at vi må meddele at Tim Bergling, kjent under artistnavnet Avicii er død.» Slik lød sjokkmeldingen som kom den 4. april tidligere i år.

I ettertiden kom dokumentaren «True Stories» om livet til den verdenskjente DJen. Her kommer det frem hvor hardt presset Avicii var. Blant annet ba agenten, Ash Pournouri, han om å fullføre en konsert, rett etter en operasjon, for så å utføre et intervju hvor han var ruset på smertestillende.

I et intervju med den amerikanske avisen GQ, fjerner agenten bladet fra munnen, og gir sin versjon.

– Jeg var ekstremt frustrert på menneske rundt ham. De som trodde de beskyttet ham ved å ikke fortelle oss hvor alvorlig han hadde. De som mente det var privat, og at det ikke var noe vi kunne gjøre, sier agenten til avisen.

– Hadde det bedre enn noen gang

i 2015 ble hele teamet til Bergling, sammen med agenten enige om at artisten skulle legges inn på rehabilitering. Ifølge agenten sa han til Bergling at han ikke fikk lov til å avtale flere konserter uten at agenten fikk vite om det. Bergling skal ha avtalt to nye konserter på denne tiden, sier agenten til avisen.

– Dette var et pågående problem mellom oss. De som lagde avtaler om konserter så på Bergling som den endelige beslutningstakeren, sa agenten om at Bergling avtalte to konserter uten at han ble informert.

Ifølge Agenten ble de isteden enige om å ha en anonym konsert i Stockholm for å se om han var klar til å opptre igjen. Denne konserten ble avlyst i siste sekund.

– Han insisterte på at han ikke trengte å bevise noe som helst. Han sa han hadde det bedre enn noen gang, og var klar for turné igjen. Men ettersom det ikke passet vinkelen til dokumenteren, kom ikke dette med, forklarer Pournori.​

Avbooka to verdensturnéer

Pournouri sier han først fikk vite om Berglings avhengighet på smertestillende først i 2014. Da ble agenten og DJen enige om å utsette flere konserter slik at Bergling fikk hvile seg, skriver svenske Expressen.

Til slutt valgte Bergling å forlate Sverige, da avbooket agenten to verdensturnéer mot Berglings vilje. Dette skulle kostet dem 60 millioner kroner i inntekter, forteller agenten.