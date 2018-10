En norsk gründer og oppfinner har akkurat fått verdensomspennende patent på en helt ny type flyttbart flomvern.

På få minutter kan to mann sette opp en barriere som tilsvarer flere tusen sandsekker.

– Nå skal vi sette ut 10 meter, forteller oppfinner Helge Krøgenes, mens han ruller ut en liten plastbunt bortover gresset.

Kan settes opp på kort varsel

Meningen med den nye norske oppfinnelsen er å erstatte sandsekker i flomutsatte områder.

– Dette tilsvarer 1.500 sandsekker og 30 tonn med sand, sier Krøgenes.

Oppfinneren har brukt tre år på å utvikle det nye flomvernet, og laget fem forskjellige versjoner på veien. Ved å dra opp en glidelås demonstrerer han hvordan flere seksjoner settes sammen.

– Poenget er at du nå kan beskytte ting på kort varsel, du behøver ikke å begynne lang tid i forveien.

Krøgenes har jobbet med internasjonalt flomvern i 10 år.

– Gjennom årene har jeg hørt på hva som er problemet. Problemstillingen er å sette det opp raskt.

Verdensomspennende patent

Nå skal oljelensefabrikken NorLense i Vesterålen, som i 40 år har solgt oljelenseutstyr til store deler av verden, produsere nyvinningen.

Oppfinneren har fått patent for hele verden på den flyttbare demningen.

– Patent er hyggelig å få, det forteller for så vidt at du har en unik metode. Noe av poenget er at den kan rulles sammen, lagres og raskt settes ut når flommen kommer, sier Krøgenes.

Enkelt forklart fungerer flomvernet ved at det i stedet for vekten av sand, er vekten av flomvannet selv som holder flomvernet på plass.

– Nå ligger vekten av vannet og tetter dette ned mot bakken, sier Krøgenes.

Preget av flommen i -95

Med seg på laget har Krøgenes fått bonden Arne Wilhelm Omsted på Opaker Gård ved Kirkenær i Hedmark. Gården ligger flomutsatt til ved Glomma, og Omsted har hjulpet Krøgenes med testing av flomvernet.

– Jeg var 19 år under Vesleofsen, flommen i 1995, forteller Omsted.

Opplevelsen med vannmassene var en skjellsettende opplevelse.

– Å se store deler av bygda stå under vann og Kirkenær kritisk truet, satte spor i meg.

Nå vil Omsted være med på å selge det nye flomvernet i Norden. Krøgenes håper den norske flomvernteknologien kan eksporteres til hele verden.

– Dette kan illustrere at Norge lager gode løsninger også for beredskap, og for et flomvernsproblem som er stort og internasjonalt, sier oppfinneren.