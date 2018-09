Det er Lillestrøm som melder om kreftdiagnosen på sine hjemmesider.

Det er ikke opplyst om hvilken type kreft.

– Jeg følte meg helt frisk, men så merket jeg en kul som normalt ikke er der. Da tok jeg kontakt med LSK-lege Bjørn Schultzen. Derfra var veien kort til Ahus og videre til Rikshospitalet. Der ble det for en tid tilbake påvist kreft. Jeg har allerede vært gjennom en operasjon, og nå venter en tøff behandling. Det blir noen utfordrende dager og uker. Men jeg har vært gjennom flere tøffe kamper - både på og utenfor banen. Jeg vinner de fleste. Forhåpentligvis skjer det samme nå. Dette er en kamp jeg skal vinne, sier Arne Erlandsen, til LSK.no.

58-åringen er ved godt mot, omstendighetene tatt i betraktning, skriver nettstedet.

– Det som gjør det litt spesielt, er at jeg heller ikke nå har noen følelse av at jeg er syk. Jeg har trent godt hele tiden, og er i bra form. Det er forskjell på å få en slik beskjed når du føler deg frisk kontra når du føler deg syk. Og vi må tenke på at en av fem nordmenn får kreft i løpet av livet. Det er ikke noe unikt sånn sett. Jeg har fått fin oppfølging og har en fantastisk lege på Rikshospitalet som gjør meg styrket i troen på at dette skal gå bra.

TV 2 har vært i kontakt Erlandsen, som henviser til uttalelsene på LSKs nettsider.

Stor trener- og spillerkarriere

Erlandsen trente Lillestrøm frem til juni, i det som var hans andre periode i klubben.

58-åringen har vært en stor trenerprofil siden første perioden i Lillestrøm mellom 1998 og 2004. Siden har han vært i IFK Göteborg, Ham-Kam, Ullensaker/Kisa, Moss og Fredrikstad, før han returnerte til Lillestrøm i 2016.

Han ledet Lillestrøm til seriesølv i 2001, da han også ble kåret til årets trener. Han tok også seriesølv med IFK Göteborg i 2005.

Hans foreløpig siste store trenertriumf var i desember i fjor, da han ledet LSK til cupmesterskap.

Før han ble trener har han også en stor spillerkarrie bak seg med to seriemesterskap med Lillestrøm. I tillegg ble han cupmester med både Kanarifuglene og Strømsgodset.

Hatt spillere med kreft

Erfaringene fra trenerkarrieren kan han også bruke positivt i kampen han nå har foran seg.

Som trener har han opplevd at Uwe Rösler, Gunnar Halle og Per Magne Misund alle fikk kreft mens de spilte.

– Jeg har jobbet med flere spillere som har fått kreft. Alle har blitt friske. Noen dør av kreft, men de fleste overlever heldigvis, sier han til LSK.no.​

